Retiraron dinero de herencia en banco, ladrones en moto los robaron y arrastraron a madre e hija

Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá se registró esta semana con el millonario robo de una herencia a una familia en el centro de la ciudad. Luego de retirar el dinero de una entidad bancaria en el barrio Ricaurte, una madre y sus dos hijos fueron violentamente asaltados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la versión de las víctimas del asalto, que fue entregada al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, una madre y sus dos hijos llegaron hasta el banco para retirar una suma de unos 40 millones de pesos, trámite que duró aproximadamente 30 minutos.

Tras salir de la entidad bancaria tomaron rumbo hacia un parqueadero, pero un par de hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta, los estaban esperando para cometer el asalto. En cámaras de seguridad quedó el momento cuando ocurrió el robo.



En las imágenes se muestra cómo uno de los ladrones se baja de la moto y le apunta a una de las hijas con lo que sería un arma de fuego. La madre abrazó a su ser querido para protegerla mientras que el asaltante empezó a forcejear para quedarse con el maletín que contenía la plata.



“Se le mandaron a mi hija y le pusieron el revolver. Yo la abracé a ella. Se llevaron el maletín con la plata”, contó una de las víctimas del robo.



Cifras de hurto a personas en Bogotá

En las cámaras de seguridad también se observa cuando las dos mujeres caen al piso y son arrastradas por el ladrón en medio del forcejeo. En tanto, el hombre que acompañaba a su mamá y hermana intentaba acercarse al ladrón, pero este lo amedrentaba apuntándole con el arma.

Publicidad

Tras arrastrarlas y tener el maletín en sus manos, el ladrón corrió a la moto que lo esperaba, dándose a la fuga y llevándose el dinero de la familia, el cual era la herencia que les dejó su padre luego de su fallecimiento hace un año.

“No le habíamos dicho a nada de ese retiro. Solo sabían los cajeros. No llamamos a la Policía porque uno no sabe en quién confiar”, contó otra de las víctimas del atraco.

Publicidad

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el boletín de septiembre, van 100.017 de hurtos a personas en la capital; es decir, 2.922 casos más que lo registrado hasta la misma fecha del año anterior. Las localidades más afectadas por este fenómeno delictivo son Suba, Engativá y Kennedy.

NOTICIAS CARACOL