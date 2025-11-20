En vivo
TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe

TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe

Con el apoyo de un proyecto de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, el sistema TransMilenio podría llegar a hasta la glorieta de Siberia e incluso lograr una ampliación hasta Cota.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de nov, 2025
TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe
TransMilenio por la troncal de la 80 llega hasta el portal.
Colprensa

