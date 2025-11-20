TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca firmó en días pasados un convenio a través de la Agencia Regional de Movilidad (ARM) con el Banco Mundial para adelantar estudios y diseños de la calle 80 con el fin de mejorar la movilidad de este importante corredor vial que conecta con varios municipios del departamento.

En el convenio se busca llevar el sistema de Bus Rapid Transit de Transmilenio desde el Portal de la 80 hasta la glorieta de Siberia. Asimismo, se busca realizar la ampliación a tres carriles del tramo occidental, ubicado entre el puente sobre el río Bogotá y la intersección de Siberia. "El convenio estima una inversión cercana a los 13.440 millones de pesos (50,1% aportado por la Corporación Financiera Internacional, que es la estructuradora del Banco Mundial, y 49,9 % por la ARM)", se lee en un comunicado.



“Queremos en una primera fase tener la claridad de un tercer carril entre el puente de guadua y la glorieta de Siberia para facilitar la entrada y salida de vehículos, pero vamos de fondo con una solución integral de transporte para que realmente tengamos una mejor conectividad”, dijo Luis Lota, director de la Región Metropolitana.



Durante los siguientes 26 meses el convenio permitirá adelantar los estudios técnicos, legales, financieros, prediales y socioambientales necesarios para estructurar el proyecto como una asociación Público-Privada (APP). Además de buscar la mejora del tramo comprendido entre el Portal de la 80 y la intersección de Siberia, se reveló que también se plantea la posibilidad de que TransMilenio llegue hasta el municipio de Cota.

El proyecto se encuentra en etapa de estudios de prefactibilidad, según reveló la Revista Semana. Para que la extensión de TransMilenio puede llegar a darse, el municipio de Cota debe formalizar primero su articulación con la Región Metropolitana, algo que otros municipios como Soacha y Fusagasugá ya han hecho.

¿Qué es la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca?

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es una entidad asociativa en la que se unen Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los municipios. "Para definir una visión conjunta y adelantar proyectos estratégicos regionales, creada por el Acto Legislativo 02 de 2022 y que luego fue reglamentada por la Ley 2199 de 2022", se lee en la página de la entidad.

El tema de movilidad es uno de los prioritarios para trabajar en la gestión integral del sistema regional de transporte público de pasajeros, la infraestructura de transporte y accesibilidad y la actividad de carga y logística regional. Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá son los municipios que más impacto tienen para este tema.

El pasado mes de septiembre, durante una nueva sesión del Consejo Regional, la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca le dio oficialmente la bienvenida a Fusagasugá. "El municipio tendrá múltiples beneficios para sus habitantes gracias al acceso a recursos y acompañamiento técnico, con el fin de desarrollar proyectos que contribuyan a enfrentar los desafíos en materia de seguridad alimentaria y seguridad ciudadana, en articulación con Bogotá, Cundinamarca y Soacha".

“Significa mayor articulación en proyectos de seguridad alimentaria y seguridad, convivencia y justicia. Significa unir esfuerzos con Bogotá para resolver retos comunes y aprovechar oportunidades que por separado serían más difíciles de alcanzar”, dijo William García Fayad, el alcalde de Fusagasugá. “Estamos construyendo la visión del futuro de nuestras comunidades, partiendo de las visiones individuales de sus habitantes. Esta sumatoria de visiones se entrelaza en un sueño colectivo donde cada voz cuenta y cada historia suma”, dijo Luis Lota.