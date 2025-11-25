En vivo
BOGOTÁ

Cayó la Banda del Carro Rojo: los cogieron desayunando después de un robo en Bogotá

En una noche hurtaron cuatro vehículos y en los últimos días por lo menos tres, informaron autoridades, que piden a víctimas denunciar a este grupo delincuencial para que quede tras las rejas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 25 de nov, 2025
Captura de pantalla

