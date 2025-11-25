Cayó la Banda del Carro Rojo: los cogieron desayunando después de un robo en Bogotá

En la madrugada del martes 25 de noviembre se registró la captura de los miembros de la Banda del Carro Rojo, grupo señalado de varios robos de carros en diferentes puntos de Bogotá.

La Sijín de la Policía les estaba siguiendo la pista y logró ubicar a siete miembros de la banda en un lugar donde estaban desayunando tranquilamente después de cometer un hurto.

Tras su detención, se empezó el proceso de legalización de captura y la posterior judicialización.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que lograron recuperar tres vehículos robados por la Banda del Carro Rojo. “Estos delincuentes cometían sus crímenes en un Renault Scala rojo y un Mazda 3 rojo”, detalló el mandatario capitalino.



Por eso instó “a los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto violento de sus vehículos en las últimas semanas que se comuniquen al teléfono 3058175671 de la SIJIN con el fin de que nos ayuden a ampliar la información que nos permita dejarlos tras las rejas”.

Noticia en desarrollo.