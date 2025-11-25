Cortes de agua en el norte de Bogotá este 26 y 27 de noviembre: estos son los barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha hecho un reciente anuncio para una considerable población del norte de la ciudad. Entre este 26 y 27 de noviembre, varios barrios se quedarán sin el servicio de agua durante al menos 24 horas. Esto se debe a que la empresa ha tenido que hacer la conexión de nuevas redes para, de esta manera, ampliar el servicio en estos sectores de la ciudad.

Y es que para los fines previamente expuestos, el Acueducto expuso que es necesario cerrar una de las salidas de la línea Tibitoc - Usaquén con el objetivo de "permitir el empate de nuevas tuberías en la carrera 9 con calle 180". Así las cosas, los barrios afectados son aquellos que se ubican entre la calle 173 y la calle 201, desde la carrera Sexta y hasta la carrera Novena. La suspensión del servicio durará, por lo menos, 24 horas, mientras que los técnicos de la EAAB llevan a cabo las labores previamente expuestas.



Cortes de agua en Usaquén este 26 y 27 de noviembre

El inicio de los cortes de agua se presentará este miércoles 26 de noviembre a las 10 de la mañana e irá hasta el próximo jueves 27 de noviembre a la misma hora. Es necesario que los usuarios tengan en cuenta que el servicio, una vez se inicie el restablecimiento del servicio, podría tardar varias horas en llegar a los diferentes hogares afectados, puesto que empezará a normalizarse de forma gradual.



Barrios afectados por cortes de agua en Usaquén

Los siguientes barrios son los que contarán con esta restricción en el servicio durante el periodo comprendido entre el miércoles 26 de noviembre a las 10 a. m. y el jueves 27 de noviembre a la misma hora:



La Granja Norte.

El Redil.

San José de Usaquén.

San Antonio Norte.

El Rocío Norte.

Tibabita.

Tibabita Rural (de la localidad de Usaquén).

Aunque la principal recomendación consiste en guardar agua durante días previos para contar con los suministros adecuados en este periodo, el Acueducto, como tradicionalmente lo hace, tendrá disponibilidad de carrotanques para los puntos que requieran del recurso hídrico, los cuales podrán ser solicitados mediante la Acualínea 116. Eso sí, tenga claro que el suministro de estos vehículos tendrá como prioridad los puestos de salud, fundaciones, hogares geriátricos, puntos del ICBF, comedores comunitarios y demás.

"Cerca de siete barrios de la localidad de Usaquén, ubicados entre la Calle 173 y la Calle 201, desde la Carrera 6 hasta la Carrera 9, tendrán suspensión del servicio de agua durante 24 horas mientras técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizan la conexión de nuevas redes para ampliar el servicio en el norte de la ciudad. Dentro de la ejecución de los trabajos es necesario cerrar una de las salidas de la línea Tibitoc - Usaquén para permitir el empate de nuevas tuberías en la carrera 9 con calle 180", informó la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su respectivo comunicado.



Recomendaciones para cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pide a los habitantes de la ciudad, y más específicamente de los puntos previamente citados, prepararse de la siguiente manera para evitar eventualidades durante las fechas de corte:



Llene su tanque de reserva o sus recipientes de agua horas antes de la hora programada del corte. Si guarda agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas. Haga un uso racional del agua, priorizando principalmente el lavado de manos y la preparación de alimentos durante toda la jornada.

