BOGOTÁ  / ¿En cuánto va a quedar el pasaje de TransMilenio en 2026? Esto es lo que podría subir

¿En cuánto va a quedar el pasaje de TransMilenio en 2026? Esto es lo que podría subir

Aunque aún no hay cifra oficial, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, señaló que desde este 25 de noviembre será discutido el aumento del pasaje en el proyecto de presupuesto para 2026.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de nov, 2025
Valor pasaje de TransMilenio 2026: ¿cuánto va a aumentar para el otro año?
Getty Images - TuLlave

