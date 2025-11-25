Estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el concierto de Dua Lipa en Bogotá

El esperado regreso de Dua Lipa a Bogotá ha llegado, como parte de su gira Radical Optimism Tour, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Estadio El Campín. Ante la posibilidad de una llegada masiva de personas a corear las canciones de la artista británica, la administración distrital activó un plan especial de movilidad que para poder brindar servicio de transporte a los asistentes.



¿Cómo funcionará TransMilenio en el concierto de Dua Lipa?

Para llegar al concierto, se cuenta con el funcionamiento normal del sistema de TransMilenio, facilitando el transporte de los asistentes, por lo que para dirigirse a las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena, los ciudadanos pueden utilizar las rutas troncales regulares activas, por ejemplo: 4, B72, B11, G11, G42, D21, H21, E42, y L25, entre otras. Además del servicio troncal, TransMilenio ha previsto la disponibilidad de rutas TransMiZonales que parten desde diversos puntos de la capital con paso por la NQS, AK 24, CL 53 y CL 63. Estas rutas zonales facilitarán la llegada a la estación Movistar Arena desde sectores como Ciudad Bolívar, Unicentro, Chapinero, Diana Turbay, Engativá y Suba.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El eje central de este plan es la habilitación de ocho rutas troncales especiales, diseñadas específicamente para facilitar el retorno del público una vez finalizado el concierto. Estos servicios estarán funcionando desde los dos puntos estratégicos cercanos al lugar del evento, las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena. Las rutas se distribuyen de la siguiente manera, cubriendo las principales troncales de la ciudad:



Desde la Estación Campín – UAN: Se podrá viajar hacia el Portal Norte y el Portal Américas desde el vagón 1, mientras que para dirigirse para el Portal Suba y el Portal Eldorado estará en servicio el vagón 2.

Se podrá viajar hacia el Portal Norte y el Portal Américas desde el vagón 1, mientras que para dirigirse para el Portal Suba y el Portal Eldorado estará en servicio el vagón 2. Desde la Estación Movistar Arena: Los usuarios tendrán acceso a rutas dirigidas hacia el Portal Usme y el Portal 20 de Julio desde el primer vagón, mientras que en el segundo estarán ubicados las rutas dirigidas hacia el Portal 80 y el Portal Sur.

Recomendaciones a la salida del concierto

Para garantizar la fluidez y evitar contratiempos durante la noche del concierto, TransMilenio ha emitido varias recomendaciones logísticas. La principal sugerencia es que los asistentes deben recargar la tarjeta TuLlave antes del evento. Esta medida es crucial, ya que las rutas especiales dispuestas para el regreso no ofrecerán servicio de alimentación.

Adicionalmente se le recuerda a la ciudadanía que no se contará con servicio de alimentadores en las estaciones, además de especificar que los despachos de buses se ajustarán según la demanda de usuarios. Se recomienda a los usuarios hacer uso exclusivo de los accesos peatonales designados, evitar ingresar por zonas restringidas y mantener el orden en las filas para asegurar el funcionamiento óptimo de las puertas de buses y estaciones. Con este plan de movilidad robusto, la capital colombiana se prepara para disfrutar con seguridad y orden de uno de los eventos musicales más importantes del año.



🔥 Dua Lipa regresa a Bogotá y ya estamos listos para hacer historia 🔥



Este 28 de noviembre, @DUALIPA hará vibrar al Campín y TransMi te acompaña al concierto para llegar al estadio y volver a casa con ocho rutas especiales para que te muevas rápido, fácil y a precios justos… pic.twitter.com/hw1kdxCFi3 — TransMilenio (@TransMilenio) November 24, 2025

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL