En video quedó asalto con arma de fuego a joven en parque en el noroccidente de Bogotá

A través de redes sociales se conocieron imágenes de cámaras de seguridad que evidencian un nuevo hecho de inseguridad en el noroccidente de Bogotá. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado jueves 26 de marzo, a plena luz del día.

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En los videos se observa cómo un joven fue presuntamente asaltado con un arma de fuego en un espacio público del barrio Gilmar, en la localidad de Suba. Las grabaciones permitieron reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Robo quedó en video

El joven caminaba por un parque y se detuvo unos minutos a revisar su celular. En ese momento, fue abordado por un sujeto que vestía camisa de cuadros, jean y gorra. El hombre lo intimidó con un arma de fuego y lo sujetó del cuello para despojarlo de una cadena que llevaba.

Tras apoderarse de la joya, el presunto delincuente continuó apuntándole durante varios segundos, mientras la víctima retrocedía para tomar distancia.



En el video también se observa a una transeúnte, vestida con una prenda amarilla, que caminaba por el mismo sendero en el momento del asalto.

Testigo del hurto

Al percatarse del arma, la mujer, visiblemente angustiada, cambió de inmediato su trayecto para alejarse de la escena.



Finalmente, tras cometer el robo de la cadena, el delincuente huyó del parque, mientras otros ciudadanos comenzaban a percatarse del hecho delictivo.



Otros nuevos hechos de inseguridad en la ciudad

Ese mismo jueves, en horas de la noche, se registró el robo de un vehículo en el McDonald's ubicado en la calle 125 con autopista, en el norte de Bogotá. Dos videos fueron claves para ver lo ocurrido en donde se evidencia el hurto en el que varios sujetos sacan a una familia del carro y se lo llevan.

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"Recolección, un trabajo de campo en el territorio con el fin de, precisamente, identificar a estas personas a los que hurtaron la camioneta y a los que, a la totalidad de los ocupantes del vehículo Mazda rojo, que son los que tenemos en el momento, estamos tratando de identificar con el fin de dejarlos a recaudo de la autoridad competente", explicó el coronel Jhon Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (e), en unas declaraciones para medios de comunicación.

El uniformado aseguró que se estaba haciendo el contacto con las víctimas para "darle el piso jurídico para la judicialización de estas personas. Estamos revisando otros casos que posiblemente pudieron llegarse a presentar por parte de estos delincuentes y, de ser así, pues vamos con todo este acervo probatorio, dejarlos a disposición de autoridad competente y, obviamente, sacarlos de circulación para que se pueda darle tranquilidad a la ciudadanía".

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Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dijo en su cuenta de X que "una vez recibida la alerta de este caso en la madrugada de hoy, la Policía Metropolitana de Bogotá inició la búsqueda del vehículo hurtado y de los responsables de este hecho delictivo". El mandatario también reveló que el vehículo conducido por los delincuentes estaba identificado con placas falsas, de acuerdo a la verificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).