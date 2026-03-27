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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Fuerte pelea entre conductores de carro particular y bus de TransMilenio en carrera Séptima

Video | Fuerte pelea entre conductores de carro particular y bus de TransMilenio en carrera Séptima

El caso de intolerancia tuvo lugar en la carrera Séptima con calle 59 de Bogotá. Un video muestra el momento en el que el conductor del carro particular rompe el vidrio del bus articulado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Pelea entre conductores de carro particular y bus de TransMilenio en carrera Séptima
Pelea entre conductores de carro particular y bus de TransMilenio en carrera Séptima -
X: @ColombiaOscura

Un nuevo caso de intolerancia vial volvió a encender las alarmas en Bogotá. En la tarde del jueves 26 de marzo, un conductor de un bus articulado de TransMilenio que circulaba por la carrera Séptima con calle 59 y el conductor de una camioneta Renault Duster se enfrentaron en plena vía, generando caos en la movilidad y poniendo en riesgo a los usuarios del sistema. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Pelea entre conductor de TransMilenio y chofer de una camioneta quedó en video

De acuerdo con las imágenes divulgadas inicialmente por la cuenta Colombia Oscura en X, el conductor del vehículo particular, visiblemente alterado, caminó por el carril exclusivo sosteniendo un objeto similar a un palo o tubo. En la grabación se observa el momento en el que golpea con fuerza la ventana del operador del biarticulado y rompe uno de los vidrios del bus.

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La confrontación escaló cuando, tras el ataque, el conductor del articulado maniobró el vehículo hacia la camioneta Duster, empujándola con brusquedad sobre el corredor vial. El choque repetido entre ambos vehículos generó pánico entre los pasajeros y bloqueó parcialmente el tráfico, que ya presentaba fuerte congestión a esa hora.

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Testigos señalan en redes sociales que la pelea se habría originado tras un choque entre ambos vehículos que desencadenó una discusión cada vez más agresiva, hasta llegar al enfrentamiento registrado en video. Este tipo de hechos se repiten con preocupante frecuencia en la ciudad. Aunque por ahora no se conocen detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados, las autoridades aún no han emitido un comunicado sobre el incidente.

ÁNGELA URREA PARRA
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