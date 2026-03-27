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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Robo de vehículo frente a McDonald's ubicado en el norte de Bogotá quedó en video

Robo de vehículo frente a McDonald's ubicado en el norte de Bogotá quedó en video

Las autoridades de Bogotá se encuentran investigando el robo de un vehículo registrado en el McDonald's de la calle 125 con autopista. Delincuentes encañonaron a una familia a la salida del restaurante y se llevaron su carro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Robo de vehículo frente a McDonald's ubicado en el norte de Bogotá quedó en video
El robo fue grabado por varios testigos.
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Un robo de vehículo se registró en la noche del jueves 26 de marzo en el McDonald's ubicado en la calle 125 con autopista, en el norte de Bogotá. Al menos dos videos, capturados desde dos ángulos distintos, evidencian el robo en el que varios sujetos sacan a una familia de un vehículo y se lo llevan.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que desde que se informó sobre este robo están trabajando en la búsqueda de los responsables del hecho delincuencial ocurrido en la localidad de Usaquén. "Con base en la información disponible SIJIN (Seccional de Investigación Criminal) y SIPOL (Seccional de Inteligencia Policial) avanzan en la recolección de elementos adicionales para la captura de los delincuentes", se lee en información compartida por la entidad policial.

¿Qué se sabe del robo a un vehículo frente al McDonald's de la 127?

"Recolección, un trabajo de campo en el territorio con el fin de, precisamente, identificar a estas personas a los que hurtaron la camioneta y a los que, a la totalidad de los ocupantes del vehículo Mazda rojo, que son los que tenemos en el momento, estamos tratando de identificar con el fin de dejarlos a recaudo de la autoridad competente", explicó el coronel Jhon Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (e), en unas declaraciones para medios de comunicación.

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El uniformado aseguró que se estaba haciendo el contacto con las víctimas para "darle el piso jurídico para la judicialización de estas personas. Estamos revisando otros casos que posiblemente pudieron llegarse a presentar por parte de estos delincuentes y, de ser así, pues vamos con todo este acervo probatorio, dejarlos a disposición de autoridad competente y, obviamente, sacarlos de circulación para que se pueda darle tranquilidad a la ciudadanía".

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Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dijo en su cuenta de X que "una vez recibida la alerta de este caso en la madrugada de hoy, la Policía Metropolitana de Bogotá inició la búsqueda del vehículo hurtado y de los responsables de este hecho delictivo". El mandatario también reveló que el vehículo conducido por los delincuentes estaba identificado con placas falsas, de acuerdo a la verificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). "En este momento la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y SIJIN, estamos trabajando con las víctimas, en las tareas requeridas para la atención del caso", añadió el alcalde Galán.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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