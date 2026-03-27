Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá: vehículo casi colisiona contra local comercial

Las autoridades de tránsito de Bogotá atendieron sobre la madrugada de este viernes 27 de marzo un grave accidente vial que dejó la muerte de una persona. La cuenta de la red social X Bogotá Tránsito, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, entregó los detalles del siniestro y explicó que tras varias horas del hecho continuaba un cierre vial mientras se hacía el levantamiento.



El siniestro vial se reportó sobre las 3:36 a. m., segín informó un comunicado de Bogotá Tránsito. "Siniestro vial con fatalidad en la calle 94 con carrera 15, entre dos automóviles", se lee en la página. A las 5:34 a. m. informaron que continuana el cierre vial en la Carrera 15 con Calle 94, debido al accidente de tránsito. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte de la ciudad gestionaban el tráfico en la zona, mientras que una grúa realizaba maniobras para retirar los vehículos involucrados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo que se puede ver en las imágenes es que los dos vehículos colisionaron en cercanías de una intersección y uno de los carros casi impacta contra un local comercial de tecnología de la popular cadena Ktronix. Las autoridades de tránsito recomendaron en su momento tomar rutas alternas mientras se normaliza la situación en el sector:



Calle 94 al occidente : carrera 13 y calle 95.

: carrera 13 y calle 95. Carrera 15 al norte: calle 85 y carrera 7.

El carro particular transportaba a una persona sentido oriente occidente. En el cruce colisionó con la camioneta blanca y de allí su pasajera salió expulsada y falleció . Los tres ocupantes de los dos vehículos implicados fueron remitidos a centros médicos. Sobre las 6:06 a. m., las autoridades informaron que finalizaban las labores de investigación por parte del grupo de criminalística y se habilita la movilidad en la Calle 94 con carrera 15. Bogotá Tránsito "lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida", escribieron en sus canales.

Otro accidente de tránsito se registró en la calle 155 con la avenida Boyacá, la Policía de Tránsito interceptó un vehículo que terminó estrellado, al parecer, luego de estar en los piques ilegales de la calle 170. Los tres jóvenes a bordo resultaron heridos y dos policías también fueron atendidos por el personal médico.

