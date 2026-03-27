Monserrate en Semana Santa 2026: Distrito confirmó horarios y restricciones para subir al cerro

El Distrito definió un conjunto de medidas para regular el uso del sendero peatonal de Monserrate durante la Semana Santa. El objetivo es controlar la afluencia de visitantes, minimizar riesgos y mantener una operación ordenada en uno de los puntos de mayor concentración de ciudadanía durante este periodo.

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Entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se espera la llegada de miles de personas motivadas por actividades religiosas, deportivas o turísticas. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), responsable de la administración del sendero de Monserrate, estableció horarios, disposiciones y restricciones que marcarán el funcionamiento de este corredor peatonal.



Horarios del sendero de Monserrate para Semana Santa 2026

El sendero estará habilitado para ascenso desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. durante toda la semana, con excepción del martes 31 de marzo, cuando permanecerá cerrado por mantenimiento. Este cierre sigue el calendario habitual de intervención técnica del camino, necesario para prevenir fallas estructurales o riesgos asociados al desgaste del terreno. Para el descenso, el horario se extenderá hasta las 4:00 p. m., momento a partir del cual quienes permanezcan en la cima deberán utilizar el teleférico o el funicular.



El IDRD aclaró que el ingreso podrá cerrarse antes del límite de la 1:00 p. m. si el aforo llega a su capacidad máxima. Esta medida busca evitar aglomeraciones en un tramo que registra alta presión de carga durante el Viernes Santo, día en el que se proyectan hasta 60.000 visitantes. Para toda la semana el Distrito estima cifras superiores a 200.000 personas, por lo que el control del flujo será uno de los principales pilares de la operación.



De otro lado, la administración distrital definió restricciones específicas para reducir el riesgo de incidentes en el ascenso. No se permitirá el ingreso de personas con estatura inferior a un metro ni de individuos mayores de 75 años por recomendación de seguridad. Para este grupo, así como para personas con movilidad reducida, se sugiere utilizar el teleférico o el funicular como alternativa. De igual forma, se mantiene la prohibición de ingresar con coches de bebé, caminadores o animales de compañía.

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Adicionalmente, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el recorrido y no se autoriza la entrada con dispositivos de sonido o elementos que interfieran con la movilidad de otros caminantes. La ruta está limitada exclusivamente al sendero autorizado, por lo que no se permite desviarse hacia tramos no habilitados, incluyendo el sendero del Pico del Águila, clausurado de manera preventiva por riesgo de desprendimiento de material.

El Distrito también emitió recomendaciones puntuales para personas con condiciones médicas. Se sugiere abstenerse de subir a quienes tengan enfermedades cardíacas, hipertensión, hipotensión, diabetes descontrolada o afecciones respiratorias crónicas. Estas indicaciones buscan disminuir emergencias médicas en un terreno que exige esfuerzo físico constante.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL