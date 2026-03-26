Video | Hombre entró a un banco de Bogotá y aseguró tener explosivos: esto se sabe del hecho

El pasado 25 de marzo, el pánico se apoderó de las personas que se encontraban al interior de un banco en la ciudad de Bogotá. Un hombre ingresó a la sede con la amenaza de que, supuestamente, tenía explosivos dentro de su maleta.

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El caso ocurrió en el barrio de Bellavista, localidad de Engativá, en horas de la tarde del día miércoles. El sujeto exigía, bajo la amenaza de los supuestos explosivos, a una cajera para que le entregara dinero, según detalló la teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá. El ciudadano en cuestión fue capturado en flagrancia por las autoridades.

#ÚltimaHora | Un hombre fue capturado en #Engativá tras presuntamente intentar asaltar un banco utilizando actitudes temerarias y una maleta que simulaba contener explosivos.



La pericia de policías controló el perímetro y permitió su captura por terrorismo y amenazas. pic.twitter.com/JO3KwDSfnO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 26, 2026

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Ante este acto, las zonas de atención fueron alertadas de la presencia de este personaje sospechoso que sembró el temor entre los ciudadanos que estaban al interior del establecimiento. De acuerdo con el informe entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), las personas en el lugar observaron que el hombre tenía una actitud temeraria y llevaba en su mano un objeto que parecía ser un detonador.



Con la alerta, uniformados llegaron hasta el lugar e iniciaron a mediar con el sospechoso. A su vez, dieron alerta a la patrulla antiexplosivos de la institución para que llegara hasta el punto. Tras varios minutos de labores e incertidumbre, los oficiales lograron controlar la situación. Peritos expertos en explosivos posteriormente verificaron el supuesto paquete y comprobaron que no había explosivos, sino que se trataba simplemente de una caja vacía.

Una vez se comprobó que los ciudadanos expuestos a la situación estaban fuera de peligro y el sujeto de 33 años fue capturado por las unidades presentes, este fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Así las cosas, el hombre tendrá que responder por los delitos de terrorismo y amenazas.

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La Mebog recordó a la ciudadanía que la línea de emergencias 123 está dispuesta para que denuncien hechos que afecten la tranquilidad y sana convivencia de forma oportuna.

María Paula Rodríguez Rozo

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