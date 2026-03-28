Capturan a dos personas por el caso de Diana Ospina, víctima de secuestro extorsivo en Bogotá

Tras casi un mes del secuestro y extorsión de Diana Ospina en Bogotá, las autoridades confirmaron la captura de dos personas que estarían vinculadas a este hecho. La mujer fue víctima de un secuestro extorsivo en la madrugada del 22 de febrero, cuando salía de una discoteca en la ciudad.

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Los dos capturados se encuentran actualmente en audiencia pública para la legalización de su captura por el delito de secuestro.

Cabe recordar que Diana Ospina permaneció secuestrada y desaparecida durante 19 horas en la capital. La presión de los medios de comunicación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá habría sido determinante para que los captores finalmente la dejaran en libertad.



En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará ante un juez de control de garantías en Bogotá a los dos hombres señalados del secuestro y hurto a una mujer, en la modalidad de 'paseo millonario', el pasado 22 de febrero en horas de la madrugada.



Recientemente se conoció que los señalados aceptaron cargos y su responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

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Las diligencias de captura se realizaron en un trabajo articulado con unidades del Gaula de la Policía Nacional, en diferentes puntos de Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó a través de su cuenta en X, que “Durante los últimos 30 días la Policía Nacional de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”.

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Y agregó que “la investigación continuará hasta individualizar a todo aquel que haya contribuido a la ocurrencia de estos hechos de violencia y crimen”.



La víctima rompió el silencio

La mujer víctima de secuestro extrosivo rompió el silencio y habló por primera vez sobre los hechos ocurrido hace casi un mes. Diana Ospina aseguró que teme salir de su casa, pero se siente afortunada de estar viva.

Asimismo, afirmó que después de lo ocurrido “te cambia totalmente en la vida, es complicado, todo se vuelve demasiado extraño, uno realmente siente el poder de todas las personas. Yo me siento demasiado afortunada y tenía algo en mi corazón que me decía que yo volvía a casa”.

También enfatizó que es indispensable tener “mucho apoyo psicológico, es un día a la vez, toca tener paciencia, tener confianza y es un proceso que no es de la noche de la mañana, la verdad sí afecta bastante”.

No obstante, agradece por el apoyo que recibió su familia cuando desapareció. “Sin ellos no hubiera sido posible volver a casa. Creo que es muy importante la colaboración de cada una de las personas que estuvo en su casa, que compartió mi foto, que estuvo pendiente”, concluyó.



Así ocurrió el secuestro de Diana Ospina

La madrugada de 22 de febrero la mujer habría salido de una discoteca en chapinero y luego tomó un taxi, tras ver que el vehículo que pidió por una plataforma de transporte no llegaba.

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Cuando llegó a su casa, en el barrio Santa María del Lago, en Engativá, y estaba a punto de bajarse del vehículo, otro taxi se detuvo detrás. De este descendieron dos sujetos que le impidieron a la mujer salir. Ambos vehículos partieron con rumbo desconocido.

Según la investigación, tras ser interceptada fue llevada por varios puntos de Bogotá para obligarla a retirar dinero de sus cuentas bancarias. Luego de casi dos días, fue abandonada en la vía que conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca.

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Tras pedir ayuda, fue encontrada por las autoridades y logró reencontrarse con su familia.