En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Marchas en Bogotá hoy martes 7 de octubre: trancones, puntos de concentración y movilidad

EN VIVO | Marchas en Bogotá hoy martes 7 de octubre: trancones, puntos de concentración y movilidad

Este 7 de octubre se programó una amplía jornada de manifestaciones en rechazo a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, tras cumplirse dos años del ataque de Hamás. Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Marcha del Silencio.
Imagen de referencia.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad