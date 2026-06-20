Envían a prisión a dos hombres investigados por presunto abuso contra menores en Soacha

Un juez de control de garantías de Soacha, Cundinamarca, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres investigados por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra dos niñas.

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Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron recopilar elementos materiales probatorios que vinculan a los capturados con agresiones ocurridas en los barrios La Capilla y Villa Sandra.

Según el ente acusador, los dos casos no guardan relación entre sí, pero coinciden en la vulnerabilidad de las menores y el presunto uso de la proximidad familiar o social por parte de los victimarios para cometer los actos delictivos.



Investigación en el barrio La Capilla

El primer caso que está bajo investigación, habría ocurrido en una vivienda del barrio La Capilla, en un periodo comprendido entre agosto de 2025 y junio de 2026. El procesado en este hecho es un hombre que mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, una menor de 12 años.

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De acuerdo con la investigación presentada ante el juez, el hombre presuntamente abusó sexualmente de la niña en cuatro ocasiones aprovechando que permanecía a solas con ella.

La Fiscalía señaló que el procesado se valió de la relación de confianza y cercanía derivada de la convivencia con la madre de la menor para vulnerar su integridad en repetidas oportunidades dentro del hogar.

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Hechos registrados en el sector de Villa Sandra

El segundo hecho se reportó el pasado 14 de junio de 2026 en el barrio Villa Sandra. En esta ocasión, la investigación apunta a un hombre conocido de la familia de la víctima, quien presuntamente sometió a tocamientos sexuales a una niña de 10 años en una vivienda del sector.

Al igual que en el primer caso, la cercanía del presunto agresor con el entorno familiar de la menor fue un factor determinante en el desarrollo de los hechos. Las autoridades lograron la plena identificación y posterior captura del sospechoso tras la denuncia y las pruebas aportadas que permitieron su vinculación formal al proceso judicial por parte de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha.

Cargos imputados

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Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Cundinamarca, les imputó a los capturados, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

Ante la gravedad de las denuncias, los jueces de Control de Garantías, impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que los hombres presentan un peligro para la sociedad, especialmente, para la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Por ahora, se está a la espera de que la justicia defina su situación jurídica.