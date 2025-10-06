"Estaba dormida": lo que habría dicho madre de niña de 3 años que cayó de un piso 10 en Bogotá

Una menor de tres años perdió la vida luego de caer desde el décimo piso de un edificio residencial en Bogotá. La menor, quien logró ser trasladada hacia un centro asistencial luego de este hecho, perdió la vida al poco tiempo del incidente. Este acontecimiento ha provocado dudas entre sus familiares y los vecinos del conjunto en el que ocurrieron los hechos, pues estos se preguntan cuáles fueron las circunstancias precisas de lo ocurrido que desembocaron en tan trágico acontecimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer que los hechos se presentaron en horas de la mañana, antes de las 7:00 a. m. aproximadamente. Desde que la recogió la ambulancia y fue ingresada al Hospital de Engativá, la menor presentó un estado crítico que la tenía al borde de la muerte. Lastimosamente, pese a los esfuerzos de reanimación que se llevaron a cabo para intentar estabilizar a la víctima de esta caída, la pequeña perdió la vida a los pocos minutos de haber llegado a este centro asistencial.

"Hacia las 7:00 a.m. traslada en ambulancia del CRUE, ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura. El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable. (...) Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes"", se lee en un fragmento del comunicado divulgado por la Subred Integrada de Servicios Salud Norte de Bogotá.



¿Cuál fue la versión de la madre de la menor que murió al caer de edificio en Bogotá?

Las autoridades dieron inicio a la investigación sobre esta serie de hechos, y procedieron a recopilar los respectivos testimonios de vecinos y familiares de la menor que estuvieron en el lugar en el que ocurrieron los hechos. La madre de la pequeña, quien vivía con ella, también fue consultada y dio a conocer una versión preliminar que fue conocida por las autoridades competentes. Noticias Caracol conoció lo que habría la progenitora de la niña fallecida, quien según lo que relata no se encontraba en casa.



Este medio de comunicación conoció preliminarmente que la pequeña de tres años y diez meses de edad se encontraba sola en su vivienda, ubicada en la calle 112c#64d-97 de la capital, cuando ocurrió el accidente. Se supo, según la versión preliminar de las autoridades, que la madre de la niña había decidido salir a hacer una diligencia a tempranas horas de este lunes 6 de octubre y "la dejó dormida" y sola en casa, mientras llegaba una cuidadora. Cuando la mujer volvió a casa solo se encontró con el lamentable incidente.

Publicidad

La investigación de esta trágica noticia, que tiene como fin indagar en las causas, las circunstancias y las pistas de los hechos, quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Se está a la espera de que avancen las investigaciones sobre este lamentable caso que enlutó la mañana de este lunes 6 de los habitantes de la localidad de Engativá.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO