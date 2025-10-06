En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "Estaba dormida": lo que habría dicho madre de niña de 3 años que cayó de un piso 10 en Bogotá

"Estaba dormida": lo que habría dicho madre de niña de 3 años que cayó de un piso 10 en Bogotá

Los habitantes de Bogotá continúan consternados tras este lamentable accidente. Los primeros reportes de las autoridades indicaron que la madre, al parecer, habría dejado a la menor dormida y había salido a hacer unas diligencias.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Niña cayó piso 10.jpg
La menor alcanzó a ser trasladada hacia un centro asistencial, en donde perdió la vida. -
Foto: archivo y Pixabay (imágenes de referencia)

Publicidad

Publicidad

Publicidad