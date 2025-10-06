Niña de tres años murió tras caer del piso 10 de un edificio en Bogotá: la dejaron sola

En horas de la mañana de este lunes 6 de octubre se reportó un grave incidente en la capital que involucró a una menor de tres años y diez meses de edad. De acuerdo con el reporte oficial, la niña cayó de un piso 10 de un edificio en el occidente de la ciudad. Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmaron a Noticias Caracol que, tras el llamado de auxilio de los testigos, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Engativá, donde falleció debido a sus lesiones.

El caso sucedió exactamente dentro del conjunto Área Occidente, ubicado sobre la transversal 112c #64d-97, alrededor de las 6 de la mañana. Al parecer, la niña se encontraba sola dentro del apartamento. Se precisó que el caso fue tomado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que ya inició la respectiva investigación.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.