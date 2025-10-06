En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ
Niña de tres años murió tras caer del piso 10 de un edificio en Bogotá: la dejaron sola

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron el hecho. De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente sucedió en horas de la mañana de este lunes 6 de octubre. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de oct, 2025
Incidente.
Incidente.
