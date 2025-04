Esto se sabe del primer caso de fiebre amarilla en Girardot, Cundinamarca: alerta en el departamento

En plena Semana Santa, cuando cientos de ciudadanos viajan a las diferentes zonas de clima cálido en Colombia, en el municipio de Girardot, Cundinamarca, se reportó el primer caso defiebre amarilla , enfermedad que se trasmite a través de un mosquito y que ya deja 34 fallecimientos en el país.

"Me permito informar a toda la comunidad de Girardot que tenemos el primer caso de fiebre amarilla, se trata de un ciudadano que proviene del Municipio de Purificación -Tolima. Por esta razón la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud en articulación con la Gobernación de Cundinamarca, intensificaremos las jornadas de vacunación para propios y turistas", informó el alcalde de Girardot , Salomón Said Arias.

Por su parte, la secretaria de Salud de Girardot, Erika Ramírez, informó que el caso estaba bajo investigación epidemiológica para determinar cuáles otros traslados hizo esa persona. "El paciente estuvo en Cunday y en una de las veredas del municipio de Purificación", indicó.

Cabe resaltar que el Gobierno declaró emergencia sanitaria por la propagación de la fiebre amarilla en las últimas semanas. De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la enfermedad estaría cambiando de ecosistema, pues ha sido una enfermedad propia de la selva y zonas rurales, pero ahora está apareciendo en lugares que no eran considerados endémicos, como el departamento del Tolima.

"En regiones donde nunca se habían registrado casos de fiebre amarilla ya se han empezado a dar. Antes se vacunaba hasta antes de los 59 años. En enero de 2025 empezamos a vacunar a personas mayores de esa edad, especialmente en zonas de riesgo", expresó.



Cundinamarca, en alerta por la fiebre amarilla

A raíz de este nuevo caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que las autoridades departamentales han centrado la intervención en el municipio de Girardot, ya que es allí es donde se ha presentado el único caso de un residente infectado.

"Reforzamos fumigaciones con más termonebulizadoras; entregamos toldillos; desplegamos equipos de respuesta; aumentamos las dosis de vacunas y activamos el plan hospitalario, entre otras medidas", indicó en su cuenta de X.

Ante la alerta epidemiológica regional, la Gobernación declaró oficialmente el estado de alerta por fiebre amarilla, a través del Decreto 086 de 2025. La decisión se tomó debido al creciente número de casos y muertes reportadas en departamentos y municipios fronterizos.

El mandatario recordó que todas las personas a partir de los 9 meses de edad pueden vacunarse y reiteró la importancia de acudir a los puntos habilitados o recibir la vacunación en casa. Además, se puso a disposición de la ciudadanía la línea de respuesta inmediata 321 394 5354, habilitada vía telefónica y WhatsApp para reportar cualquier emergencia o recibir orientación.

¿Por qué es poco probable que se registren casos autóctonos en Bogotá?

Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y profesora asociada del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la misma universidad, explicó en su cuenta de X que, aunque se registra una expansión de la fiebre amarilla, es poco probable que se presenten casos autóctonos en lugares por encima de 2.300 metros sobre el nivel del mar, como Bogotá o Tunja.

Es decir que el mosquito no suele sobrevivir en esta alturas, por lo que una persona que no se haya trasladado muy probablemente no se contagiará. "Con la evidencia disponible hasta hoy, es más eficiente concentrarse en áreas de mayor riesgo por debajo de esta altura", concluyó la experta.

Por otro lado, indicó que la expansión se debe a tres factores: la expansión del rango de reproducción de mosquitos, debido a cambios en temperatura y humedad; la expansión de la frontera agrícola y la movilidad humana de nuestra sociedad contemporánea, la cual facilita que el virus se propague con los humanos de un lugar a otro.

Cucunubá indicó que la enfermedad "tiene un periodo de incubación de 3-6 días en promedio, pero puede expandirse a más días. Tiene tres fases. La mayoría de los casos se resuelven a los pocos días. Pero hasta la mitad de los casos podrían llegar a fase tóxica". Además, cuenta con una letalidad que oscila entre el 40 y el 50 %, por lo que preocupa al tener una rápida propagación.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL