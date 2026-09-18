Los antecedentes criminales de los capturados por asesinato de guardia de TransMilenio: esto se sabe

Este 18 de septiembre ocurrió el primer asesinato de un guardia de seguridad dentro de una estación de TransMilenio por cuenta de un hecho de intolerancia. Cristian David Garzón, un joven trabajador de 27 años, recibió una puñalada en su pecho cuando se encontraba en plena jornada laboral. Dos personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Soacha.



El hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana en la estación de Terreros, del municipio de Soacha, cuando dos personas intentaron evadir el pago del pasaje para ingresar al sistema de transporte. El funcionario abordó a la pareja para solicitarles que pagaran el pasaje, como era rutina en su trabajo. La situación derivó en una confrontación que terminó en agresión y, posteriormente, el asesinato de este joven que fue apuñalado.

“Cristian Garzón murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje. Esa verdad, tan sencilla como devastadora, debe resonar en la conciencia colectiva de nuestra sociedad”, declaró la empresa Top Guard. “Qué pecado”, dijo una testigo que vio cómo Cristian Garzón fue cargado por sus propios compañeros de trabajo hasta un centro de salud cercano a la estación de TransMilenio, entre lamentos, en un intento de salvarle la vida. Entre tanto, la Policía reaccionó y capturó a los dos posibles implicados en el hecho.

El perfil criminal de los capturados por el asesinato del guardia de TransMilenio

La Policía confirmó a Noticias Caracol que los capturados son dos mayores de edad. La mujer detenida presenta cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El hombre, por su parte, no tiene antecedentes, pero en su perfil quedará anotado el crimen de homicidio una vez avance el proceso en su contra. Ambos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que sean procesados.

Para los criminales, queda una anotación. Para la familia, compañeros, amigos y allegados de Cristian David queda el dolor del asesinato de este hombre que prestaba su servicio en la escuadra antievasión. Ahora es recordado como alguien joven, valiente y comprometido. "Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, dijo la empresa a la que estaba vinculado.

De todos los casos de intolerancia y agresiones contra los guardias de TransMilenio, esta es la primera vez que un trabajador fallece. El caso sin precedentes ha traído reflexiones. La empresa de transporte público, por su parte, lamentó el hecho y declaró: “Ninguna diferencia, discusión o situación relacionada con el acceso al transporte público puede justificar la violencia. La vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje. Como sociedad, debemos rechazar toda forma de agresión y trabajar por una cultura de respeto, diálogo y protección de la vida”.



El alcalde Carlos Fernando Galán por su parte rechazó el asesinato, al que calificó como "doloroso e injustificable". También adelantó que desde la Alcaldía se hará todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que los detenidos paguen por este crimen.

María Paula Rodríguez Rozo

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