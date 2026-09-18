Así fue asesinato de Cristian Garzón, guardia de TransMilenio: "Murió por pedirle a alguien pagar"

Videos de ciudadanos grabaron el momento cuando Cristian Garzón era socorrido por otros guardias de seguridad tras ser brutalmente atacado en la estación de TransMilenio Terreros, en Soacha, vecino municipio de Bogotá. Luego del grave acontecimiento, el joven -de 27 años- falleció.



“¡Qué pecado!”, relataba una testigo de los hechos cuando sus compañeros intentaban salvarle la vida, llevándolo a rastras hasta un centro de salud justo al frente de la estación de TransMilenio. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que este caso “no va a quedar en la impunidad” y detalló que desde el Distrito se apoyará a las autoridades “para garantizar que estos delincuentes paguen por lo que hicieron y se queden en la cárcel".

Desde Top Guard Ltda, empresa para la cual trabajaba Garzón, informaron que Cristian Garzón, profesional de seguridad privada, perdió la vida en el

cumplimiento de su deber en la mencionada estación de Soacha. “Cristian era joven, valiente y comprometido. Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, describió la empresa sobre la víctima.

¿Cómo fue el ataque a Cristian Garzón?

De acuerdo con Top Guard, Garzón cumplía con su jornada de vigilancia en Terreros, como lo acostumbraba. Una de sus funciones en esta estación -una de las más concurridas del sistema- era evitar la evasión del pago para ingresar a TransMilenio.



Hacia las 9:50 de la mañana, Cristian le pidió a una persona que pagara su pasaje, como parte de su trabajo. Sin embargo, fue víctima de una agresión con arma blanca que acabó con su vida, pese a los esfuerzos de sus compañeros que intentaron auxiliarlo. “Cristian Garzón murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje. Esa verdad, tan sencilla como devastadora, debe resonar en la conciencia colectiva de nuestra sociedad”, detallaron desde la empresa.

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Desde esa compañía expresaron su más sentida solidaridad a sus padres, familiares y amigos. “No estarán solos. Desplegaremos todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance para acompañarlos en este momento de profunda tristeza, y cumpliremos con cada una de nuestras responsabilidades ante ellos con la misma lealtad con la que Cristian cumplió la suya”, lamentaron.

Y TransMilenio informó que Cristian David Garzón Castro se desempeñaba como colaborador perteneciente a la escuadra antievasión de la empresa privada. “La Entidad expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de la víctima en este difícil momento”, indicaron.

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La empresa de movilidad también invitó a reflexionar sobre este lamentable hecho y el respeto por la vida. “Ninguna diferencia, discusión o situación relacionada con el acceso al transporte público puede justificar la violencia. La vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje. Como sociedad, debemos rechazar toda forma de agresión y trabajar por una cultura de respeto, diálogo y protección de la vida”, puntualizaron.

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