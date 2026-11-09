Camioneta blindada y celulares: las pistas que faltan y lo que se sabe del asesinato de joven

Las autoridades en Bogotá investigan el crimen de un joven cuyo cuerpo apareció en un barrio en los cerros orientales de la capital. Se trata de Ramsés Felipe Vargas Quevedo un joven de 27 años que fue hallado sin vida en el barrio Paraíso en la localidad de Chapinero. En las últimas horas el colegio del cual era egresado puso un comunicado en redes sociales expresando sus condolencias pero también asegurando que este hecho se atribuye a la inseguridad de la capital.



Dado los pocos detalles del caso, Noticias Caracol habló con fuentes cercanas y reconstruyó los hechos en los que un viaje hacia las afueras de Bogotá terminó en un misterio que hoy enluta a una familia. El 5 de noviembre Ramsés Felipe Vargas Quevedo de 27 años perdió todo contacto con su madre mientras se dirigía hacia su finca. El joven se movilizaba en una camioneta, un vehículo que su padre le había obsequiado días antes de su muerte.



El gran interrogante que podría dar más pistas del crimen

La angustiosa búsqueda terminó de la peor manera, según los escasos detalles que han podido reconstruir las autoridades, el cuerpo del joven fue hallado a las 6:00 de la mañana del 6 de noviembre en el barrio Paraíso en los Cerros Orientales de la localidad de Chapinero. De acuerdo con fuentes de la policía, la víctima presentaba un impacto por arma de fuego. El gran interrogante que hoy rodea la escena del crimen es que de la camioneta blindada en la que viajaba y de sus teléfonos celulares no hay ningún rastro.

Mientras los investigadores intentan armar este rompecabezas, sus allegados lo despiden. El colegio del cual Ramsés se graduó, el Gimnasio Moderno en la promoción 2013, lamentó el trágico desenlace a través de un sentido mensaje en redes sociales: "En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio. Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre. Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción".

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Con un dolor indescriptible, la familia del joven ha preferido guardar silencio y espera que avance el trabajo de la policía judicial que centra sus esfuerzos en la recolección de videos de seguridad y material probatorio para dar con los responsables de este homicidio.

