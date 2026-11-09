32 competidores disputarán torneo profesional de artes marciales mixtas no antes visto en Bogotá

Un torneo profesional de artes marciales mixtas reunirá a 32 competidores en Bogotá, distribuidos en cuatro categorías y bajo un formato de eliminación directa. Se trata del L1FE Fighters Grand Prix, un evento organizado por LFC Colombia y que, según explicó Jaime Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Artes Marciales Mixtas (OCAMM) y de la Confederación Panamericana de MMA, contará con la regulación de esta organización deportiva.



Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo el primer encuentro del L1FE Fighters Grand Prix, un estilo de combate al estilo Las Vegas poco visto antes en Bogotá. La programación comenzará a las 7:00 p. m. en la calle 84A #13-17 e incluirá combates de artes marciales mixtas, DJ en vivo y oferta gastronómica.

La organización también contempla premios económicos que suman hasta 50 millones de pesos para los participantes. Además, quienes estén interesados en asistir dben tener en cuenta que, por la naturaleza de las competencias, el ingreso está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

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De acuerdo con Barón, el certamen tendrá ocho participantes por categoría. En cada una de ellas, los competidores se enfrentarán en combates eliminatorios: de los ocho iniciales avanzarán cuatro, luego dos y finalmente se definirá un campeón. El formato contempla siete jornadas de combates y una programación que, según el director, comenzará el 28 de enero y se extenderá hasta el 22 de marzo, con encuentros cada 15 días.

Jaime Barón destacó que el L1FE Fighters Grand Prix representa la llegada de un nuevo formato de competencia profesional a Bogotá, con el que buscan impulsar las artes marciales mixtas y generar oportunidades para los deportistas.

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"Este evento se desarrolla en el marco de una competencia profesional que llega nueva a la ciudad y que va a empezar a trascender. Son competencias eliminatorias, con jornadas durante cuatro meses. Se realizarán dos temporadas al año y se está involucrando a marcas para que puedan apoyar el deporte y a estos deportistas de élite que se están formando paso a paso", explicó.



El papel de la OCAMM en la regulación del torneo

En diálogo con este medio, Jaime Barón explicó que la Asociación Colombiana de Artes Marciales Mixtas estará a cargo de la regulación y fiscalización de los combates, bajo los lineamientos del reglamento unificado de esta disciplina.

El dirigente señaló que la OCAMM es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con reconocimiento del Ministerio del Deporte desde 2016. Según indicó, este reconocimiento fue renovado mediante la Resolución 00956 del 5 de octubre de 2026.

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Esta asociación tiene presencia en distintas regiones del país, con 27 clubes vinculados en 9 departamentos y ciudades como Norte de Santander, Santander, Valledupar, Cali, Medellín, Bogotá y Nariño, además del Eje Cafetero.

Esta organización hace parte de la Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA), entidad internacional relacionada con la regulación de las artes marciales mixtas. Asimismo, Jaime Barón informó que adelantan ante el Ministerio del Deporte un proceso para pasar de asociación recreativa a federación.

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Además del Grand Prix, la OCAMM tiene previsto realizar campeonatos regionales durante 2027, como parte de sus actividades deportivas en el país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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