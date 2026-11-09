Grave accidente deja varios muertos en vía Cali-Buenaventura: chocan bus y vehículo de carga

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, específicamente a la altura del Túnel El Naranjo, identificado como el túnel número seis en el tramo entre Buenaventura y Lobo Guerrero. El siniestro, que deja varios muertos, involucró a un bus de transporte público intermunicipal y a un vehículo de carga tipo niñera, tractomula acondicionada para el traslado de otros automóviles.



Accidente en vía Cali-Buenaventura deja varios muertos

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Terminal de Transportes de Buenaventura, el autobús había partido desde dicha terminal con seis pasajeros a bordo, aunque las autoridades señalan que habitualmente se recogen más usuarios a lo largo de la ruta. Hasta el momento, hay versiones que apuntan a que hay una persona muerta; sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen el número de víctimas fatales.

En el punto de la emergencia se encuentra personal de la Policía de Tránsito y Carreteras, quienes adelantan las labores de investigación para establecer las causas exactas del choque y realizan los procedimientos correspondientes. Debido a la magnitud del evento y a las diligencias de las autoridades en el sitio, se decretó el cierre total de la vía Buga-Buenaventura.

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ÁNGELA URREA PARRA

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