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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Feminicidio en Soacha: mujer fue atacada con arma blanca dentro de establecimiento comercial

Feminicidio en Soacha: mujer fue atacada con arma blanca dentro de establecimiento comercial

Según la Policía, la mujer fue abordada por quien sería su expareja sentimental. Tras la agresión, fue trasladada a un centro médico, donde murió por la gravedad de las heridas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Rosa Mayerly Olaya Coronado
Rosa Mayerly Olaya Coronado.
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En el municipio de Soacha, Cundinamarca, hay conmoción por el feminicidio de una mujer que fue atacada con arma blanca dentro del almacén Homecenter del Centro Comercial Mercurio. El hecho ocurrió sobre las tres de la tarde del pasado domingo 12 de julio, y el presunto responsable fue capturado por las autoridades y se encuentra en proceso de judicialización.

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La víctima, según la información de la Policía Nacional, se llamaba Rosa Mayerly Olaya Coronado y, tras el ataque, presentó múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada y atendida en el hospital Luis Carlos Galán, donde falleció por la gravedad de la agresión.

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Según lo manifestado por la persona que la acompañaba en el establecimiento comercial, quien fue testigo de los hechos, el presunto responsable era la expareja sentimental de Olaya Coronao, y es identificado como Oscar Goovanni Marulanda. El hombre arribó al lugar y abordó violentamente a la mujer.

Marulanda fue capturado por el delito de feminicidio y fue puesto a disposición de personal del CTI de la Fiscalía de la Nación para que sea judicializado y se determine el móvil del crimen. Los hechos fueron confirmados por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien lamentó el asesinato y solicitó a las autoridades que se realice acompañamientos psicosocial a la familia de la víctima.

"He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!", escribió en su cuenta de X.

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