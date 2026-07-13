Capturan a hombre que se hacía pasar por piloto para transportar drogas en el aeropuerto El Dorado

Un ciudadano de nacionalidad extranjera fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que las autoridades encontraran 10 kilos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo. De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre vestía un uniforme de piloto de aviación comercial, identificándose como tripulante de una aerolínea internacional.



El procedimiento fue realizado por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, durante los controles de seguridad efectuados a las tripulaciones en la terminal aérea.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la Policía Nacional, el caso se registró durante las inspecciones de rutina a las tripulaciones que ingresaban a las áreas de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado.

En medio de los controles, unidades de la Dirección de Antinarcóticos detectaron al ciudadano extranjero que portaba un uniforme de piloto de aviación comercial y se disponía a abordar un vuelo internacional con destino a Barcelona.



De acuerdo con la información oficial, el hombre se presentó como integrante de la tripulación de una aerolínea internacional. Sin embargo, durante el procedimiento los uniformados observaron una actitud que motivó una inspección más detallada.



Como parte del protocolo de seguridad, el ciudadano fue sometido a una revisión mediante un equipo de Body Scan.

Publicidad

La inspección permitió identificar cinco paquetes rectangulares y una faja adheridos al cuerpo del hombre. Tras la verificación, las autoridades establecieron que en su interior eran transportados 10 kilos de clorhidrato de cocaína.

Razón por la cual el ciudadano fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Ahora, el extranjero deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Publicidad

Las autoridades no suministraron la identidad del capturado ni la aerolínea con la que presuntamente intentó hacerse pasar por integrante de la tripulación.

Tras el procedimiento, el director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, se refirió al impacto que, según la institución, tiene este resultado frente al tráfico internacional de estupefacientes.

"Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de 86 millones de pesos colombianos y evita la comercialización de cerca de 25.000 dosis de cocaína en mercados internacionales". La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando controles en los aeropuertos del país para prevenir el tráfico internacional de estupefacientes.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información relacionada con el tráfico de drogas, el desvío de sustancias químicas y otras actividades asociadas al crimen organizado a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, mecanismo mediante el cual, según la institución, se garantiza la reserva de la información entregada.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co