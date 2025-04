Dónde quedan los mejores colegios de Bogotá, según estudio de la firma Sapiens Research

El ranking de los 100 mejores colegios por materia , publicado por la firma colombiana Sapiens Research, hace pública cada año una lista donde están incluidas a las instituciones educativas más sobresalientes del país, según los expertos en educación, en cinco áreas clave del conocimiento: inglés, lectura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. En su edición 2025, Bogotá tiene una posición como la ciudad con mayor número de colegios en los primeros lugares, sobre otros territorios colombianos.

A diferencia de otras clasificaciones, este listado de la firma Sapiens Research no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11 más recientes. En su lugar, se utilizan los índices de desempeño de las cinco materias, correspondientes a los años 2022 y 2023, disponibles en el sistema Prisma del ICFES. Estos índices reflejan el rendimiento de los estudiantes a lo largo de los últimos cuatro años que permite a los analistas detallar el nivel académico de cada institución.

De los 202 colegios que lograron clasificarse en el listado nacional, un 63% proviene de la capital colombiana. Entre estos, 22 instituciones se ubicaron en el exclusivo Top Colombia, un selecto grupo de colegios que lograron clasificar en todas las cinco materias evaluadas. Entre los colegios que más subieron en esta edición, sin distinguir materia alguna o un conocimiento específico, se encuentran:



Colegio San Mateo Apóstol.

Colegio Bilingüe Buckingham.

Colegio San Jorge de Inglaterra.

Colegio Anglo Colombiano.

Colegio Andino.

Este año, los colegios privados dominaron la clasificación, sin que ninguna institución pública de la capital lograra ingresar en la categoría más alta del ranking. ¿A qué se debe esto? Realmente no quiere decir que las instituciones públicas calificadas no hayan destacado, la verdadera razón es que la firma tiene en su radar, en su mayor parte, a colegios privados de Bogotá y Colombia, pues algunos colegios de carácter público no han pautado en el ranking, por lo que este mismo puede ser parcial. La misma firma explica que: "Cuando un colegio se vincula a la membresía, también su visibilidad y reputación crece de forma significativa".

Getty Images

¿Cómo se midieron los resultados?



La firma mide a cada colegio de Bogotá y Colombia en una de las cinco materias evaluadas. Por ejemplo, Bogotá destaca en el dominio del idioma inglés, pues el 72% de los colegios mejor clasificados pertenecen a la capital. Además, nuevos colegios bogotanos lograron ingresar al ranking de los mejores en inglés, como el Liceo Campo David, el Liceo Francés Louis Pasteur y el Colegio CIEDI.

Publicidad

En el ámbito de la lectura, las fortalezas en comprensión y análisis de textos, los estudiantes de Bogotá igualmente demostraron un nivel alto en lectura. Entre las nuevas inclusiones en el listado se encuentran el Liceo Juan Ramón Jiménez, el Instituto San Pablo Apóstol y el Colegio de Cambridge, según el análisis tomado de la firma. Otra de las áreas en las que predomina Bogotá es en el razonamiento matemático, con colegios como el Colegio Reuven Feuerstein y el Colegio Helvetia subiendo en la materia. Para las ciencias sociales, los nuevos colegios como el Colegio Helvetia y el Liceo Anglo Colombiano se sumaron a la lista de los mejores en esta materia.

En el campo de las ciencias sociales, nuevos colegios como el Colegio Helvetia y el Liceo Anglo Colombiano se sumaron a la lista de los mejores en esta materia. Por ejemplo, una área en la que la capital no fue la más destacada es en la materia de ciencias naturales; sin embargo, entre los colegios que mostraron un avance significativo están: Colegio Liceo Campestre de Pereira, Colegio Bilingüe Divino Niño, Instituto San Pablo Apóstol y el Colegio Antonio Nariño H.H.

Publicidad

Los resultados de este ranking afirman que estos "son calculados con el 80% de mejores resultados Saber 11 de los últimos tres años. Por lo tanto, cada posición refleja el comportamiento académico del colegio de cuatro años seguidos o de las últimas cuatro promociones (desde 2020 hasta 2023)". Asimismo, el 80% de los colegios con calificaciones AAA+++ y AAA++ están certificados o acreditados por entidades internacionales. En números, así la firma analizó el ranking:



Colegios analizados: 880.

Colegios clasificados: 202.

Colegios que permanecieron en la lista: 190.

Colegios que ingresaron: 12.

Colegios privados: 201.

Colegios públicos: 1.

Colegios calendario A: 99.

Calendario B: 103.

La Alcaldía ha reafirmado su compromiso de asegurar el normal funcionamiento de los colegios públicos e instado a los docentes a encontrar maneras de manifestarse sin interrumpir las actividades escolares. - Alcaldía de Bogotá

Inglés



Gimnasio Colombo Británico – Bogotá

Colegio Victoria – Bogotá

Colegio Andino – Bogotá

Colegio Anglo Colombiano – Bogotá

Liceo Campo David – Bogotá

Liceo Francés Louis Pasteur – Bogotá

Lectura



Colegio Santa Francisca Romana – Bogotá

Instituto San Pablo Apóstol – Bogotá

Liceo Juan Ramón Jiménez – Bogotá

Colegio CIEDI – Bogotá

Matemáticas



Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá

Colegio Helvetia – Bogotá

Colegio Santa María – Bogotá

Ciencias sociales



Colegio Cristiano Monte Hebrón – Bogotá

Gimnasio Nicolás de Federmán – Bogotá

Colegio San Mateo Apóstol – Bogotá

Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá

Liceo Juan Ramón Jiménez – Bogotá

Colegio Helvetia – Bogotá

Ciencias naturales



Instituto San Pablo Apóstol – Bogotá

Colegio Antonio Nariño H.H. Corazonistas – Bogotá

"Desde el año 2013, varios colegios del país iniciaron a vincularse. Estas instituciones disfrutan más de 10 beneficios. Por ejemplo, durante el año, reciben diferentes sesiones de trabajo y capacitación de manejo de métricas) de presentación de resultados en las principales temáticas de investigación: Ranking Col-Sapiens, 100 mejores por materia, pruebas Saber 11 e índices, a través de contextos comparativos, históricos y contextuales, que les permite autoevaluarse de forma más integral, planear de manera más estratégica y objetiva, y compararse con unos panoramas supremamente amplios y pertinentes", se lee en la página de la firma sobre el ranking.

El ranking general tuvo una leve reducción del 0,4% con respecto al año anterior. Además, en la lista de los 22 colegios más destacados (Top Colombia), hubo algunos cambios como la entrada del Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga. Bogotá continúa liderando el ranking con el 63% de los colegios mejor posicionados y, dentro del grupo de excelencia, el 72% corresponde a colegios calendario B. Tenga en cuenta que las clasificaciones no son a nivel general, estas se evaluaron por las competencias.

Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según importante firma - Archivo

¿Dónde quedan los mejores colegios de Bogotá?

Gimnasio Colombo Británico

Publicidad

Colegio Anglo Colombiano

Instituto San Pablo Apóstol

Publicidad

Colegio Bilingüe Buckingham

Colegio CIEDI

Colegio Helvetia

Los mejores colegios de Colombia en las pruebas Saber 11 de 2024

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) publicó una lista en la que se dieron a conocer los mejores colegio de Bogotá, según el calendario correspondiente de cada jornada. El promedio nacional fue de 259 puntos sobre 500 posibles. En el listado se destacan distintas instituciones de Bogotá, Cali, Popayán, Barranquilla, Bucaramanga entre otras ciudades. Conozca los listados completos:

Calendario A



Liceo Campo David (398 puntos, Bogotá)

Colegio Cristiano Monte de Hebrón (393, Bogotá)

Centro Educativo Boston Internacional (386, Barranquilla)

Colegio Anglocanadiense (382, Neiva)

Colegio San Mateo Apóstol (378, Yopal)

Colegio Integral del Norte (378, Cartagena)

Corporación Educativa la Concepción (376, Turbaco)

Colegio Bilingüe Divino Niño (376, Bucaramanga)

Instituto Experimental José Celestino Mutis (376, Barranquilla)

Liceo Navarra (376, Bogotá)

Calendario B



Colegio Bilingüe Diana Oese (388, Cali)

Colegio Gimnasio Calibio (374, Popayán)

Gimnasio Contemporáneo (374, Armenia)

Colegio Nuevo Cambridge (374, Floridablanca)

Colegio San Carlos (366, Bogotá)

Gimnasio Vermont (366, Bogotá)

Colegio Bilingüe Abraham Lincoln (366, Bogotá)

Colegio Philadelphia Internacional (365, Cali)

Colegio Colombo Francés (364, Popayán)

Aspaen Gimnasio Saucara (364, Piedecuesta)

Colegios públicos



Instituto Alexander von Humboldt (371, Barranquilla)

Institución Educativa Luis María Jiménez (356, Aguazul, Casanare)

Instituto Técnico Nacional de Comercio (353, Cúcuta)

IE Bicentenario de la Independencia (350, Bucaramanga)

Institución Educativa Mercedes Abrego (349, Montería)

Institución Educativa Loperena (344, Valledupar)

IE Antonio Nariño (344, Montería)

Instituto Técnico Central (343, Bogotá)

Institución Educativa Municipal Nacional (338, Pitalito, Huila)

Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño (338, Pasto)

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co