Fotos| Hallan carro vinculado al caso de Yulixa Toloza: fue ubicado en frontera con Venezuela

De acuerdo con información conocida en exclusiva por Noticias Caracol, las nuevas fotografías muestran el automóvil con aparentes marcas de color verde en parte de su carrocería. Ese detalle ahora es analizado por los investigadores que buscan reconstruir el recorrido que realizó el vehículo tras salir de Bogotá.



Según el reporte del corresponsal Richard Quiñónez, el vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340, en el que fue trasladada Yulixa Toloza, habría salido de Bogotá y recorrido el país en dirección a la ciudad de Cúcuta, siguiendo los rastros identificados por las autoridades.

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Además, se conoció que el automóvil fue abandonado cerca de una zona residencial y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades, quienes ya se encuentran realizando las labores de peritaje.

Las autoridades detuvieron a dos personas que, según se conoció, no corresponden a los dos hombres que inicialmente eran buscados por los investigadores en el caso de Yulixa Toloza.



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De acuerdo con la información preliminar, los capturados serían quienes estaban conduciendo el vehículo relacionado con la desaparición de la mujer.



Asimismo, las dos personas enfrentarían investigaciones por presuntos delitos relacionados con el ocultamiento y posibles maniobras para desviar el curso de la investigación. Se espera que hacia las 6:00 de la tarde, cuando se cumplan las 36 horas de su captura, las autoridades definan su situación judicial.



Además, las autoridades intentan establecer si las otras dos personas que inicialmente eran buscadas habrían cruzado la frontera y podrían encontrarse actualmente en territorio venezolano.

#ATENCIÓN | Noticias Caracol obtuvo las fotos del vehículo en el que dos hombres se llevaron a Yulixa Toloza del centro estético, en el sur de Bogotá, horas antes de su desaparición. El carro fue encontrado en la ciudad de Cúcuta.



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¿Qué se sabe del paradero de Yulixa Toloza?

Hasta el momento, el paradero de Yulixa Toloza sigue siendo desconocido. Sin embargo, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en el análisis de distintos elementos encontrados en el vehículo relacionado con su desaparición, entre ellos posibles huellas, cabellos y fluidos corporales que puedan ayudar a esclarecer qué ocurrió.

Las últimas pistas antes de ser encontrado el auto fueron videos conocidos por Noticias Caracol, en los que quedó registrado el momento en que dos hombres sacan a Yulixa del establecimiento comercial ubicado en el sur de Bogotá. En las imágenes se observa que la mujer no podía sostenerse por sí sola mientras era trasladada hacia el vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340.

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Según la información conocida hasta ahora, el automóvil salió de Bogotá por el peaje Andes hacia la 1:50 de la madrugada. Minutos después volvió a ser captado en otro registro, esta vez en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca, alrededor de las 2:14 de la mañana.

Pese a esos registros, los investigadores aún intentan esclarecer qué ocurrió durante las casi cinco horas previas y cuál fue la ruta exacta que tomó el vehículo tanto dentro como fuera de la capital.



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Propietario del carro entregó su versión

El propietario del vehículo también compareció ante las autoridades para entregar su testimonio sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, hasta el momento se descarta que el dueño del carro hubiera participado directamente en la desaparición de Yulixa Toloza o que estuviera manejando el vehículo ese día.

Asimismo, según registros consultados en el SIMIT y el RUNT, el automóvil no tendría antecedentes relacionados con sanciones o multas vigentes por parte de las autoridades.

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Mientras continúan las labores de búsqueda y el análisis de pruebas, familiares y allegados de Yulixa siguen exigiendo respuestas sobre el paradero de la mujer desaparecida tras realizarse un procedimiento estético en Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co