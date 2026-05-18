Trabajadores del centro estético donde atendieron a Yulixa Toloza declararon ante la Fiscalía

Las autoridades continúan recopilando pistas para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que salió de su vivienda para realizarse un procedimiento estético en un centro ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, y cuyo paradero sigue siendo desconocido varios días después.



Mientras familiares, amigos y vecinos mantienen jornadas de búsqueda y velatones para pedir información sobre su ubicación, los investigadores avanzan en la reconstrucción de las últimas horas en las que fue vista con vida. Uno de los puntos clave del caso ha sido el testimonio entregado por trabajadores del establecimiento donde fue atendida antes de desaparecer.

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De acuerdo con el más reciente informe de la periodista de Noticias Caracol, Mayra Tenorio, personas vinculadas al centro estético fueron entrevistadas por agentes de policía judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en medio de las indagaciones que buscan establecer qué ocurrió con Yulixa luego de ser sacada del lugar y subida a un vehículo negro.

Aunque hasta el momento no se conocen en detalle las declaraciones entregadas por los trabajadores, se confirmó que hablaron sobre las condiciones laborales, de salubridad e higiene del establecimiento, así como sobre la manera en que se realizaban los procedimientos a los pacientes.



Las últimas pistas de Yulixa

La desaparición de Yulixa Toloza ha generado preocupación entre sus allegados, quienes desde hace seis días realizan recorridos y jornadas de búsqueda en distintos puntos de la capital.



Las labores se han concentrado especialmente en sectores cercanos al río Tunjuelo, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Allí familiares y amigos han intentado encontrar cualquier pista que permita establecer qué ocurrió después de que la mujer saliera del centro estético.

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En videos conocidos por Noticias Caracol quedó registrado el momento en el que dos hombres sacan a Yulixa del establecimiento comercial. En las imágenes se observa que la mujer no puede sostenerse por sí sola mientras es trasladada hacia un vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se conociera que existe un vacío de varias horas entre el momento en que Yulixa fue subida al automóvil y los primeros registros del carro en peajes fuera de Bogotá.

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Los investigadores se encuentran revisando cámaras de seguridad y reconstruyendo el trayecto realizado por el vehículo durante la madrugada del jueves.

Según la información conocida hasta ahora, el automóvil salió de Bogotá por el peaje Andes hacia la 1:50 de la madrugada. Minutos más tarde volvió a ser captado en otro registro, esta vez en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca, alrededor de las 2:14 de la mañana.

Sin embargo, las autoridades aún intentan esclarecer qué ocurrió durante las casi cinco horas previas a esos registros y cuál fue el recorrido exacto del carro dentro y fuera de la capital.

El propietario del vehículo ya se presentó ante las autoridades y entregó su versión de los hechos. De acuerdo con la información revelada por los investigadores, hasta el momento se descarta que esta persona hubiera participado directamente en la desaparición o que estuviera conduciendo el automóvil ese día.

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Además, según los registros del SIMIT y el RUNT, el vehículo no cuenta con antecedentes o relación con sanciones y multas vigentes por parte de las autoridades.

Familiares piden más apoyo en la búsqueda

Mientras avanzan las investigaciones, allegados de Yulixa continúan exigiendo mayor apoyo institucional para encontrarla.

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Durante una velatón realizada este domingoen el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, familiares, amigos y vecinos se reunieron con velas, mensajes y oraciones para pedir por su pronta aparición.

Yury Mora, amiga de la mujer desaparecida, pidió acompañamiento de las autoridades y aseguró que la búsqueda ha sido difícil para la familia.

“Lo que nosotras queremos pedir ya en este momento, después de 5 días de ardua búsqueda, es ayuda, de tocar muchísimas puertas, que por favor no nos dejen solas”, expresó. Por su parte, Ángela Escobar cuestionó la falta de respuestas sobre las horas previas a la aparición de los registros del vehículo en los peajes.

“¿Qué pasó en esas cinco horas? Cuando Bogotá está llena de cámaras, ¿cómo no se va a identificar el recorrido que hizo ese carro?”, señaló.

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Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar qué ocurrió con Yulixa Toloza y quiénes serían los responsables de su desaparición. Por lo que cualquier información que la ciudadanía conozca es relevante para el caso.

Por ahora, el caso sigue rodeado de interrogantes, mientras familiares y amigos continúan esperando respuestas sobre el paradero de la mujer de 52 años desaparecida en Bogotá.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co