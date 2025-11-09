Fuga y tiroteo en estación de Policía: donde se encuentra señalado de crimen de Jaime Esteban Moreno

Este sábado se reportó un motín en la estación de Policía de la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá. Las autoridades reportaron un intento de fuga que culminó con varias personas heridas. Asimismo, se dio a conocer que por lo menos cuatro personas lograron huír.

"A las 8:45 de la mañana en las instalaciones de la estación de Policía de Barrios Unidos, se encontraban los custodios entregándole la comida a los privados de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se abalanzan contra los dos custodios tratan de intimidarlos con armas blancas", relató el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá.

"Querían generar una fuga masiva más de 14 personas. Otro uniformado, al ver eso acá, justo se encontraba en la guardia, verifica y ve que todas esas personas vienen de forma violenta en contra de él. Saca su arma de dotación para salvar su propia vida y una una defensora reacciona producto de esto eh alcanza a impactar cinco personas los cuales están fuera de peligro, se encuentran en establecimiento médico siendo atendidos, pero asimismo cuatro que alcanzan a darse una la vuelta.



En esta estación se encuentra Juan Carlos Suárez, quien no hizo parte de la fuga, y es ,por ahora, el único capturado en el caso del asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno.



Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL