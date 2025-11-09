En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Fuga y tiroteo en estación de Policía donde se encuentra señalado de crimen de Jaime Esteban Moreno

Fuga y tiroteo en estación de Policía donde se encuentra señalado de crimen de Jaime Esteban Moreno

En la mañana de este sábado 9 de noviembre se reportó un motín en la estación de Policía de Barrios Unidos. El hecho, que dejó varias personas heridas, permitió que presos se fugaran del lugar.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Fuga y tiroteo en estación de Policía: donde se encuentra señalado de crimen de Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Publicidad

Publicidad