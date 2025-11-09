Grave accidente de tránsito en Bogotá dejó 11 personas heridas: conductor estaba embriagado

Un cámara de seguridad registró el momento de un grave accidente de tránsito en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Las autoridades de tránsito confirmaron que el hecho ocurrió sobre las 7:39 de la noche del sábado 8 de noviembre de 2025. En las imágenes se ve cómo un taxi embiste a gran velocidad a por lo menos 11 peatones y luego se estrella contra el muro de una edificación.

El accidente ocurrió en la Calle 47 sur con carrera 6 este , barrio La Sierra. En el video se ve cómo el taxi se lleva por delante a una familia que estaba cruzando la calle, entre los que se pueden distinguir un hombre, una mujer y un menor de edad. Otro menor de edad que cruzaba con ellos se salvó de ser atropellado por el vehículo.

Según el reporte oficial, el vehículo involucrado fue un taxi de placas VDW626. El conductor de, 56 años, estaba en estado embriaguez y resultó ileso tras el accidente. "El conductor del vehículo taxi fue capturado en flagrancia por encontrarse conduciendo el vehículo en estado de embriaguez por parte del zona de atención 20/21 del CAI la Victoria, dejado a disposición de la Fiscalía URI DE MOLINOS".



