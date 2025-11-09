En vivo
Grave accidente de tránsito en Bogotá dejó 11 personas heridas: conductor estaba embriagado

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del accidente de tránsito en que un taxista embistió a por los menos 11 personas a gran velocidad y después se estrelló contra una edificación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de nov, 2025
