Cierre temporal de Before Club, bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

Las autoridades de Bogotá impusieron la medida de clausura temporal al establecimiento Before Club, mismo lugar donde se encontraba el estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, y sus presuntos victimarios, antes de ser asesinado. El cierre fue efectuado después de un operativo sorpresa al lugar tras recibir varias quejas por parte de la comunidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"En cumplimiento del marco normativo vigente, ante la queja pública (redes sociales, videos y demás comunicaciones por parte de la comunidad) se realizó operativo por parte de varias entidades del Distrito a un establecimiento de venta de alimentos y bebidas alcohólicas en la localidad de Chapinero", se lee en un comunicado de la Secretaría Distrital de Salud.

De acuerdo con el distrito, se hicieron varios hallazgos que llevaron al cierre temporal del establecimiento. "La situación de incidencia en salud pública fue grave, por lo cual, como autoridad, aplicamos medida sanitaria de seguridad consistente en clausura temporal por incumplimiento en las normas. A su vez, la Policía Metropolitana de Bogotá evidenció incumplimientos y aplicó medida por Código 1801. No se puede brindar información ni vocería de la diligencia porque va enmarcada en una investigación administrativa y por la garantía del debido proceso".



Lea: Asesinato Jaime Esteban Moreno: esto habrían dicho mujeres presentes durante golpiza al estudiante



¿Qué respondió Before Club ante cierre temporal?

El establecimiento comercial Before Club compartió un comunicado tras el cierre temporal efectuado por parte del distrito. "Nuestro club se permite informar a la opinión pública que, el día 7 de noviembre del año en curso recibimos una visita de inspección, vigilancia y control por parte de diferentes autoridades del distrito capital, de ello, la importancia de aclarar que se tomó una medida preventiva sanitaria por parte de la Secretaría Distrital de Salud".



Los encargados del lugar aseguraron que la medida no está relacionada con temas asociados a riesgo de aforo, seguridad o incumplimiento de documentación. "Cabe mencionar que una empresa nunca certifica la eliminación de plagas, puesto que es algo imposible de hacer, pero si se habla de control de plagas en lo cual Before Club esta comprometido. Durante la inspección en todo el edificio, los 4500m2, solo se evidenció debajo de una nevera (la cual solo tenia productos embotellados y alimentos)".

Publicidad

Asimismo, la empresa fue enfática en decir que la medida preventiva en materia de salud tampoco tiene relación con condiciones de seguridad o incumplimiento de la normativa vigente establecida en el artículo 87 de la Ley en referencia.



¿En qué va la investigación del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Una semana después del homicidio de Jaime Esteban Moreno, golpeado brutalmente a pocas cuadras del bar Before Club, se conoció un nuevo video del hecho que se convirtió en una de las principales pruebas dentro de la investigación. El joven estudiante de la Universidad de Los Andes fue brutalmente golpeado en la madrugada del 31 de octubre. La grabación, conocida por Noticias Caracol, fue hecha por un testigo identificado como A.I., quien decidió registrar con su celular los momentos exactos en que iniciaba la agresión.

Este material audiovisual fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se convirtió en una evidencia determinante dentro del proceso penal contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único judicializado hasta el momento por el homicidio. El video corresponde al instante en que comenzó la golpiza que, minutos después, dejaría a Moreno inconsciente y gravemente herido sobre el pavimento.

Publicidad

Las autoridades reconstruyeron la secuencia de los hechos con base en este registro, en declaraciones de testigos y en un informe técnico de 179 páginas. Allí se recopilan las pruebas periciales, los registros fílmicos y las 38 fotografías que evidencian las lesiones que sufrió el estudiante. La Fiscalía considera que la agresión fue coordinada y que hubo preparación previa antes de que se produjera el ataque. Entre las nuevas revelaciones hay fotografías dentro de la discoteca, donde se puede ver a la víctima mortal de los hechos.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL