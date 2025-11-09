Pico y placa en Bogotá: así funcionará la norma en la semana del 10 al 14 de noviembre

La capital con la mayor densidad de población del país, continúa operando bajo la regulación de una importante medida de movilidad. El pico y placa en Bogotá es una herramienta que la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) considera fundamental para garantizar una gestión efectiva del flujo vehicular. Para la semana comprendida entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre de 2025, el esquema de restricción para vehículos particulares se mantiene sin variaciones.

Este sistema opera de forma ininterrumpida de lunes a viernes, en un horario extendido que va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. La medida se aplica únicamente durante los días hábiles; por lo tanto, la circulación de vehículos particulares no presenta restricciones durante el sábado 15 o el domingo 16 de noviembre.

El esquema se basa en una regla simple de rotación: el tránsito se alterna diariamente según la terminación de la matrícula y si la fecha del calendario es par o impar.



Pico y placa en Bogotá en la semana del 10 al 14 de noviembre

Para planificar los desplazamientos durante la semana, los conductores deben tener en cuenta que el funcionamiento del Pico y Placa está definido para permitir la circulación en días impares a los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por otro lado, en los días pares, la restricción se levanta para los automotores con matrículas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.



La aplicación para la segunda semana de noviembre queda definida de la siguiente manera, según el calendario establecido por la SDM:



Lunes 10 de noviembre (Día Par): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 11 de noviembre (Día Impar): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 12 de noviembre (Día Par): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 13 de noviembre (Día Impar): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 14 de noviembre (Día Par): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Qué pasa si incumplo con el pico y placa en Bogotá?

La implementación de esta rotación busca reducir los altos niveles de congestión que afectan cotidianamente a la capital. Es fundamental para los ciudadanos acatar la normativa, dado que el incumplimiento del Pico y Placa se clasifica como una infracción de tránsito, lo que conlleva serias implicaciones económicas.



Las autoridades han determinado que la sanción económica por violar la restricción vehicular en 2025 asciende a $711.750. Además del cobro monetario, la penalidad incluye la inmovilización del vehículo. Cuando un automotor es inmovilizado, el propietario debe asumir costos adicionales relacionados con el servicio de grúa y los gastos derivados de la permanencia del vehículo en los patios distritales.



¿Quiénes están exentos del pico y placa en Bogotá?

Si bien el Pico y Placa aplica a la mayoría de los vehículos particulares, la SDM ha dispuesto categorías que pueden solicitar una excepción a la medida. No obstante, este beneficio no es automático; los propietarios interesados deben realizar un registro formal y obtener una autorización previa de la entidad correspondiente.

Entre las principales categorías que están exentas se encuentran aquellos vehículos que utilizan tecnologías limpias, específicamente los eléctricos o híbridos. También se incluyen los automotores destinados al transporte escolar, aquellos que movilizan a personas con discapacidad, los vehículos oficiales o de emergencia, y aquellos dedicados al transporte de insumos o medicamentos médicos.

Para evitar sanciones y facilitar la movilidad, la Secretaría de Movilidad recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación, consultando el calendario oficial y la rotación de placas a través de los canales de información del Distrito. Esta disciplina de consulta es la herramienta más eficaz para garantizar la circulación conforme a la reglamentación vigente.

