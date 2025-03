¿Habrá restricción del parrillero en moto en Bogotá? Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió este martes 25 de marzo de 2025 a la posibilidad de que se implemente la medida de restricción del parrillero en motocicleta en la capital del país.

Previamente, el mandatario local había solicitado a su equipo de trabajo evaluar si la implementación de esta estrategia en algunas zonas de la ciudad o por algunas horas del día podría ayudar a disminuir la inseguridad.

"Yo no descarto analizar si se puede hacer eventualmente en algunos puntos. Vamos a analizarlo, pero dependerá de un estudio técnico, no de una opinión", afirmó Galán en febrero pasado, quien recordó, sin embargo, que "hay varios estudios que apuntan a que experiencias pasadas donde se prohibió el parrillero en Bogotá no fueron efectivas".

La medida podría afectar a cientos de personas que se movilizan en moto - Getty Images

¿Habrá restricción de parrillero en motocicletas en Bogotá?

Pero, respondiendo a muchas quejas de motociclistas que aseguran que implementar esta medida dificultará su transporte diario y movilidad por Bogotá, Galán descartó que por ahora esta restricción se vaya a realizar.

Así lo señaló el alcalde de Bogotá: “Estudios que se han hecho en el pasado por la implementación que tuvo esa medida reflejaron que el resultado no era el que se buscaba. Inclusive, la inmensa mayoría de las personas que se desplazan en moto y que lo hacen con parrillero no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito. Más del 99% de ellos no están involucrados en actividades delictivas”.

Y como una de las estrategias para disminuir el índice de inseguridad en la ciudad, Galán aseguró que su administración ha hecho una importante apuesta por la mejora del sistema de videovigilancia que permite, a través de la tecnología, identificar a presuntos criminales que hayan participado en hechos delictivos.

Junto a su equipo de trabajo, el mandatario local espera pasar de 5.800 dispositivos de videovigilancia a por lo menos 18.000 que queden instalados en la ciudad.

El alcalde también aseguró que en 2025 una de las principales metas de la alcaldía es aumentar de 50 a 67 comisarías de familias, las cuales ayudarían a frenar diferentes problemáticas. Y destacó que actualmente continúan las labores para seguir fortaleciendo la delincuencia por medio de cámaras y tecnología de punta.

La restricción del parrillero en moto fue aplicada en años anteriores

Durante la alcaldía de Claudia López, entre 2022 y 2023, se aplicó la medida a los parrilleros hombres los días jueves, viernes y sábado, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Sin embargo, la medida generó gran malestar entre quienes usan con frecuencia ese medio de transporte.