Hallan a bebé reportado como desaparecido hace 20 días: su madre había sido asesinada

La semana pasada el Ojo de la noche de Noticias Caracol conoció la historia de la mamá de Jenny Valentina Beltrán, una joven de 18 años que duró 20 días desaparecida y que fue encontrada sin vida tras una intensa búsqueda en Medicina Legal. La mujer había salido de su casa en la localidad de Ciudad Bolívar para mudarse a San Cristóbal junto a una pareja que había conocido dos semanas atrás. La joven no se fue sola, se llevó consigo a su bebé, un niño de 2 años.

Lo último que supo sobre su hija es que la persona que se la llevó a vivir "le había dicho a Valentina que como ella tenía un niño que se fueran para Ecuador porque con los niños pequeños que allá les iba bien”.

Pese a que las autoridades encontraron a la joven en una zona boscosa de Ciudad Bolívar el 19 de enero, su bebé no aparecía, hasta hace unas horas.

¿Dónde estaba el niño de 2 años desaparecido en el sur de Bogotá?

La abuela le contó al periodista Edward Porras que alguien abandonó al niño en una zona rural del sector de Usme, que lo dejaron arropado con una cobija y que le cortaron el cabello.

Gracias a que una vecina informó a las autoridades sobre la presencia del menor de edad, esta abuela y bebé se pudieron reencontrar.

La mujer narró: “Pues un amigo que es celador me llamó y me dijo: ‘Jenny, hay un niño con la característica de su negrito'. Me envió la foto y al niño lo dejaron por allá en Usme”.

Añadió que al pequeño “lo dejaron jugando con un osito. Una señora vive cerca y fue la que me dijo: ‘mire, mija, yo vivo en esa loma y allá mi hijo encontró al niño”.

De igual modo, la abuela del pequeño enfatizó en que donde dejaron al niño “es una zona alejada, es una loma”.

Agradece que su nieto haya aparecido y le pide a las autoridades que sigan investigando quién asesinó a su hija y quién se llevó al niño durante todo este tiempo.

