Hombre fue capturado en Bogotá por dejar residuos en la calle: esto encontraron las autoridades

Las autoridades de Bogotá concretaron la captura en flagrancia de un ciudadano por el delito de contaminación ambiental en la localidad de Puente Aranda. Se trata del primer procedimiento de este tipo registrado en un punto crítico de acumulación de residuos en la ciudad, según la página de la Alcaldía de Bogotá.

La acción judicial se desarrolló mediante un trabajo articulado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional. El operativo tuvo lugar en la transversal 42 con calle 12A, sobre la Avenida Ferrocarril, en el barrio Gorgonzola. En este punto de la localidad de Puente Aranda, los uniformados interceptaron a un hombre de 26 años en el instante en que descargaba material de madera en la vía pública desde un camión equipado con planchón.

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Las autoridades identificaron que el material depositado correspondía a estibas de madera. De acuerdo con la normatividad vigente contenida en el Decreto 1077 de 2015 , estos elementos están clasificados como residuos especiales, por lo cual su disposición requiere canales y procedimientos autorizados que prohíben su abandono en calles o andenes.



Al momento de la intervención de los funcionarios, el individuo manifestó que recibió instrucciones dentro de su empresa para ubicar un sitio receptor o una bodega de compra de chatarra. Según su testimonio entregado en el sitio, al no encontrar un establecimiento disponible para la entrega de la carga, tomó la decisión de abandonar las estibas sobre la vía pública.



Ante esta conducta, la Policía Nacional procedió a su captura inmediata por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, tipificado en el artículo 334 del Código Penal colombiano.



Seguimiento con cámaras de seguridad y recolección de pruebas

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) trabajó de manera conjunta con los habitantes de la zona y con el equipo de la Secretaría Distrital de Movilidad para documentar el comportamiento de quienes transitaban por este corredor vial.

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Para estructurar el expediente probatorio, las autoridades revisaron cerca de dos horas de grabaciones obtenidas mediante el sistema de cámaras de videovigilancia instaladas en el sector.

Los registros permitieron precisar la manera de operar de los infractores en la zona, identificando las horas de llegada de los vehículos y la frecuencia con la que se realizaban los vertimientos sin autorización. La acumulación constante de desechos en esta dirección generaba afectaciones en el entorno urbano y en la salud de los residentes, debido a la proximidad del lugar con las instalaciones del colegio La Merced.

No vamos a permitir que sigan convirtiendo el espacio público en un botadero ilegal.



En Gorgonzola, Puente Aranda, camiones llegan, arrojan escombros y residuos y se van en cuestión de minutos. Pero los estamos siguiendo, grabando y documentando para identificar a los… pic.twitter.com/TjQbOu4zKx — Uaesp (@Uaesp) October 26, 2026

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El panorama de los puntos críticos de basura en la capital

El punto ubicado en la Avenida Ferrocarril, en la localidad de Puente Aranda, forma parte de los 478 puntos críticos de acumulación de residuos sólidos identificados por la administración distrital en las diferentes localidades de Bogotá. En estos sectores, la ciudad mantiene esquemas de recolección nocturna con frecuencia diaria, enmarcados en el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGRS).

Según la página de la Alcaldía de Bogotá, el vertimiento indebido de escombros, maderas y muebles viejos por parte de transportadores y particulares frena la efectividad de las labores diarias de limpieza. La entidad reiteró que mantendrá los operativos de inspección, control y sanción penal en los puntos identificados para evitar que el espacio público sea utilizado como sitio de disposición informal.

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Las autoridades señalaron que la disposición adecuada de los residuos requiere la participación activa de los habitantes mediante la separación en la fuente y el respeto por los horarios de recolección fijados para cada barrio.



Herramientas de información sobre el servicio de aseo

A través de la página web Aseo Bogotá los usuarios pueden consultar información sobre la entrega de residuos ordinarios, la gestión de escombros y la recolección de enseres de gran tamaño.

Asimismo, la ciudadanía dispone de la plataforma Bogotá te Escucha y de las líneas de atención institucional de la UAESP para interponer peticiones, reportar requerimientos en sus barrios o denunciar la presencia de vehículos que depositen desechos en sitios no autorizados.

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