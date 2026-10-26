Fingió orar para hurtar objeto sagrado de capilla en Bogotá: quedó en video

Bastante indignación en redes sociales ha generado el video que muestra a un sujeto robando en una capilla de una iglesia en Bogotá. La grabación de una cámara de seguridad evidencia el momento en el que sujeto ingresa al lugar y se arrodilla, fingiendo estar en un momento de oración, pero al notar que está solo decide llevarse la custodia con el Santísimo Sacramento.



Video de hombre robando en una capilla de Bogotá

El video fue difundido por la cuenta de X de @ColombiaOscura, en la que se señaló que corresponde a una grabación de una cámara de seguridad ubicada en la capilla de la Parroquia San Jorge, en el barrio Patria de Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre y muestran el momento exacto del hurto en el lugar.

La grabación deja en evidencia el momento en el que un hombre ingresa a la capilla con un buzo negro puesto, pero lleva otro de color gris en las manos. Al ingresar al sitio, que está completamente solo, extiende el saco gris en una de las sillas y luego se dispone a arrodillarse para orar, supuestamente. El ladrón se persigna, mira a lado y lado, procede a colocarse la capucha, se levanta y se dirige hacia donde está ubicada la custodia con el Santísimo Sacramento, la cual es una pieza sagrada de metal, comúnmente de oro o plata, utilizada en la Iglesia católica para colocar y exponer la hostia consagrada que puede llegar a costar $8.600.000.

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El hombre toma rápidamente el objeto litúrgico de donde permanece resguardado y lo lleva hasta la silla donde dejó extendido el saco gris, allí envuelve la custodia y sale con ella camuflada entre sus cosas.



#DESCARADO. Un descarado e indignante hecho ocurrido el pasado 20OCT en el b/Patria de Bogotá, un sujeto ingresó a la capilla de la Parroquia San Jorge, se hincó a orar frente al altar y posteriormente robó la custodia con el Santísimo Sacramento, quedando registrado en cámaras. pic.twitter.com/KRVDVr8mxT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 24, 2026

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Por el momento, tan solo la grabación con el hurto y una imagen con el rostro del ladrón han sido difundidas públicamente para informar sobre el hecho, el cual genera bastante indignación entre la comunidad. Tampoco hay pronunciamientos públicos de la parroquia o la Arquidiócesis de Bogotá sobre lo ocurrido en estas instalaciones, ni comunicados oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá señalando alguna investigación abierta o identificación del responsable.



¿Cómo denunciar un hurto en Bogotá?

Si una persona es víctima o testigo de un robo en la ciudad, puede interponer la denuncia a través de los siguientes canales oficiales:

1. Denuncia Virtual (Recomendado y en línea)



Plataforma 'A Denunciar': Sistema conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación disponible las 24 horas en adenunciar.policia.gov.co.

Aplica para: Hurto a personas, residencias, comercio, vehículos y celulares.

Sistema conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación disponible las 24 horas en adenunciar.policia.gov.co.

2. Canales telefónicos y de urgencia



Línea Única de Emergencias: 123 (Atención inmediata en caso de que el delito esté ocurriendo o se requiera presencia policial de urgencia) .

123 . Línea de la Fiscalía General de la Nación: 122 (gratis desde celular) o al 01 8000 919748 .

122 (gratis desde celular) o al . Centro de Contacto de la Policía Nacional: 01 8000 910112.

3. Puntos presenciales para denunciar



Unidades de Reacción Inmediata (URI):

URI Puente Aranda: Carrera 40 # 10A-08 URI Paloquemao: Calle 19 # 28-18 URI Kennedy: Transversal 78G # 38C-48 Sur URI Engativá: Carrera 78A # 77A-35 URI Ciudad Bolívar: Carrera 13C # 61-13 Sur URI Usaquén: Carrera 7 Bis # 153-06

Casas de Justicia: Puntos de atención ciudadana distribuidos en las diferentes localidades de Bogotá.

Puntos de atención ciudadana distribuidos en las diferentes localidades de Bogotá. Estaciones de Policía y CAI: Puedes acudir al Cuadrante o CAI más cercano para recibir orientación o reporte inicial.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co