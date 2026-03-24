En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
SANTIAGO CASTRILLÓN
ACCIDENTE NUEVA YORK
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Investigan triple homicidio registrado en el sur de Bogotá que acabó con toda una familia

Investigan triple homicidio registrado en el sur de Bogotá que acabó con toda una familia

Los hechos se habrían registrado en una vivienda de la localidad de Bosa. Las víctimas fatales habrían sido atacadas con arma cortopunzante. Esto se sabe.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Triple homicidio en Bosa
Autoridades hacen presencia en el punto.
Archivo particular

La consternación se apoderó entre los residentes del sur de Bogotá por un triple homicidio ocurrido este 24 de marzo dentro de una vivienda. Los hechos ocurrieron puntualmente en el barrio Bosa Atalayas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Hasta el momento, se sabe que un hombre presuntamente habría acabado con la vida de su pareja sentimental, de 42 años, y de las dos hijas de la mujer, que tenían 17 y 20 años, con un arma cortopunzante.

Últimas Noticias

  1. ¿Cuál sería la causa de muerte de Santiago Castrillón, promesa de Millonarios? Doctora explica
    Especialista hizo un análisis mientras se espera el reporte oficial -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    ¿Cuál sería la causa de muerte de Santiago Castrillón, promesa de Millonarios? Doctora explica

  2. Mamá de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, habló de las últimas horas de su hijo
    Captura de pantalla/Foto suministrada
    BOGOTÁ

    Así fueron las últimas horas de Santiago Castrillón, de Millonarios: “Volvió en sí, pero recayó”

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Homicidios en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad