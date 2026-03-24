Investigan triple homicidio registrado en el sur de Bogotá que acabó con toda una familia

La consternación se apoderó entre los residentes del sur de Bogotá por un triple homicidio ocurrido este 24 de marzo dentro de una vivienda. Los hechos ocurrieron puntualmente en el barrio Bosa Atalayas.

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Hasta el momento, se sabe que un hombre presuntamente habría acabado con la vida de su pareja sentimental, de 42 años, y de las dos hijas de la mujer, que tenían 17 y 20 años, con un arma cortopunzante.

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