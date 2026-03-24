El drama que vive un joven de 14 años tras haber sido agredido en su rostro por ladrones en Soacha

Un joven de 14 años fue agredido con un arma en su rostro por delincuentes en Soacha, Cundinamarca, que querían robarle una gorra que llevaba en la noche del 23 de marzo. De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, este menor de edad estaba saliendo de un centro comercial del municipio cuando fueron interceptados por varios criminales.



El familiar relató al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que al momento del asalto, estos delincuentes quisieron arrebatarle sus pertenencias. Primero, le quitaron la gorra que llevaba puesta en ese momento. Pero luego quisieron sustraer su celular, a lo que el menor se resistió. Como represalia, uno de los delincuentes lo agredió con un arma cortopunzante que quedó incrustada en el rostro de este adolescente.

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El joven fue trasladado al Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca con la lámina del arma incrustada entre uno de sus ojos y su nariz. Sin embargo, allí inició otro drama para él y su familia, que hasta hace poco empezó a tener una solución. De acuerdo con el padre de la víctima, al momento de llegar, no había un especialista que atendiera al adolescente con esta lesión en su rostro.



“Toca esperar que ellos respondan un correo (...) no dejan entrar a un familiar ahí, no nos dicen nada”, dijo este padre mientras estaba sintiendo preocupación e incertidumbre a las afueras del hospital. Mientras avanzaba la espera, el adolescente tuvo que ser intubado, pues no estaba respirando bien y requirió de asistencia mecánica.



En horas de la madrugada de este 24 de marzo, la familia le confirmó al Ojo de la Noche que ya hay luz verde para que este joven sea trasladado por medio de una ambulancia al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde un equipo médico especializado iniciará los trabajos para analizar cómo proceder y finalmente sustraer el objeto incrustado en su rostro. Paralelo a esta odisea que este joven y su familia han tenido que emprender ante el hecho, los delincuentes que hirieron de gravedad a este joven siguen libres por las calles de Soacha.

María Paula Rodríguez Rozo

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