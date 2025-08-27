Joven que habría tocado abusivamente a mujer en Transmilenio continúa en libertad

Un reciente caso de presunto acoso sexual dentro del sistema de transporte público de Bogotá ha generado polémica e indignación en redes sociales. El hecho ocurrió hace varios días, en un bus alimentador de TransMilenio y quedó registrado en un video que se ha viralizado en plataformas digitales. Desde entonces, cientos de usuarios han repudiado lo ocurrido.

En las imágenes se observa a una mujer agrediendo e insultando a un joven, a quien señala de haberla acosado dentro del vehículo. “¡Depravado!”, gritaba, mientras lo golpeaba en varias ocasiones, de acuerdo con los registros difundidos por usuarios en redes.

“Tomé el alimentador 10-8 (Olarte Tímiza), al intentar tomar asiento al lado de una muchacha que muy amablemente me ayudó y fue testigo de lo que pasó, el joven de 17 años me tocó en el glúteo”, sostuvo la afectada.



Tras la difusión del video, la mujer decidió compartir su versión de lo ocurrido a través de su cuenta en X (antes Twitter). Allí afirmó que fue víctima de tocamientos indebidos por parte del joven, quien, según su relato, sería menor de edad. Además, dio a conocer que no era la primera vez que este sujeto era involucrado en tocamientos abusivos dentro de Transmilenio.

Y es que tal como lo citó el medio QHubo, la afectada fue contactada por un abogado, quien lleva otros casos similares al de ella en el que el mismo joven de 17 años estaría implicado. El menor opera de maneras similares: lleva a cabo este tipo de actos, se burla de sus víctimas y posteriormente huye. El joven, acorde con información que obtuvo el medio de comunicación mencionado, suele permanecer en la avenida Villavicencio y las calles 10 y 6, zonas en las que pide limosna.

Lo que más sorprende es que, aunque cuenta con esta serie de señalamientos reiterados, este menor no ha podido ser aprehendido. Incluso, la reciente víctima relató, según el diario mencionado, que, si bien aquel día de los hechos ella logró entregar al menor ante las autoridades, este quedó libre.

Ante la denuncia pública, TransMilenio emitió un comunicado en el que se refirió al caso: “La competencia recae en las autoridades correspondientes como la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes son los responsables de adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones de Ley.”

Asimismo, rechazaron cualquier manifestación de violencia o acoso en su sistema: “Lamentamos este tipo de comportamientos inaceptables y no toleramos ningún acto de acoso o violencia, especialmente aquellos dirigidos contra mujeres en sus diversidades. Hacemos un llamado contundente a la comunidad para rechazar y erradicar estos comportamientos y evitar que se repitan en nuestro sistema de transporte.”

El caso continúa generando debate en la opinión pública, especialmente en torno al papel de las autoridades, la respuesta del sistema de transporte y la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, en especial de las mujeres, dentro del transporte público.

