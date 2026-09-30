La nueva regla de la CREG que puede impactar su factura de energía: conozca su meta de consumo

Colombia atraviesa un periodo en el que el comportamiento del consumo de energía cobra especial importancia. Ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y el impacto directo que estas pueden tener sobre la generación hidroeléctrica del país, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció un mecanismo temporal para incentivar el ahorro de energía eléctrica.

La medida se encuentra contemplada en la Resolución CREG 101 120 de 2026, expedida el 30 de julio de 2026, y fija una meta individual de consumo para determinados usuarios regulados en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué significa esta norma en la práctica y de qué manera puede cada usuario identificar cuál es su propia meta?

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Primero: ¿qué es un usuario regulado?

Al referirse a un usuario regulado, la normativa abarca a aquellos hogares, comercios o empresas que reciben el servicio público de energía bajo las tarifas y condiciones fijadas por la regulación colombiana.



Es decir, se trata de usuarios que no compran directamente la energía en el mercado mayorista, sino que reciben el servicio a través de una empresa comercializadora y pagan en su factura los distintos componentes económicos definidos por la regulación nacional.



¿Cómo se calcula la meta de consumo?

La meta de consumo no es una cifra uniforme ni igual para todos los colombianos, sino que se construye a partir del historial y comportamiento individual de cada suscriptor.

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De acuerdo con la metodología establecida por la CREG, se toma como referencia el consumo diario registrado por el usuario durante los últimos 12 meses. Con base en esta información, se determina una meta individual diaria de consumo que funciona como una línea base personal.

El objetivo es identificar el promedio que consume habitualmente cada hogar, comercio o empresa para contar con una referencia frente a la cual comparar sus consumos durante la vigencia del mecanismo. Para aquellos usuarios que no disponen de suficiente información histórica en sus registros, la regulación contempla metodologías alternativas basadas en consumos de usuarios con perfiles similares, evaluando variables como el estrato socioeconómico y la ubicación geográfica.

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¿Qué pasa si se consume más de la meta asignada?

La regulación establece una zona de tolerancia para no penalizar variaciones menores en el consumo. Si el volumen facturado en el periodo se encuentra hasta en el 110 % de la meta individual, no se genera ningún tipo de cobro adicional.

Sin embargo, cuando el consumo supera dicho margen, el excedente queda sujeto a un factor de cobro adicional, el cual se aplica según la clasificación del usuario:



Tipo de usuario Factor de cobro Residencial estratos 1, 2 y 3 1,30 Residencial estratos 4, 5 y 6 1,50 Comercial e industrial 1,70

Es fundamental aclarar que este mecanismo no constituye un incremento ni un cambio en la tarifa normal de energía. Se trata de un cobro adicional y de carácter transitorio que se aplica de manera exclusiva sobre el volumen de energía que exceda el límite fijado.

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¿Qué ocurre si el usuario logra ahorrar energía?

El esquema contempla asimismo un incentivo económico para los usuarios que disminuyan su consumo de energía. Cuando el consumo facturado se ubica por debajo del 90 % de la meta asignada, el ahorro acumulado puede ser reconocido económicamente, respetando los límites previstos por la norma.

Los montos recaudados mediante los cobros adicionales aplicados a quienes superen sus metas se destinan a una bolsa común. Posteriormente, estos recursos se distribuyen entre los usuarios que hayan cumplido con los requisitos para recibir el incentivo, de acuerdo con las reglas operativas del sistema. Por esta razón, el beneficio económico no corresponde a una tarifa fija predeterminada, sino que depende de la cantidad total de recursos disponibles en la bolsa acumulada durante cada ciclo.

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¿A quiénes les aplica este mecanismo y qué excepciones existen?

La medida aplica de forma automática a determinados usuarios regulados del país, abarcando los sectores residencial, comercial e industrial que cumplan las condiciones fijadas en la resolución.

Para participar o ser sujeto del mecanismo no se requiere ningún tipo de inscripción previa. Por otro lado, la regulación define una serie de excepciones y exclusiones específicas. Quedan exentos del mecanismo los usuarios con servicio suspendido o bajo modalidad de medidor prepago, los hospitales y centros de salud, las instituciones educativas, los centros de cuidado, los organismos de atención de emergencias, los establecimientos carcelarios y las sedes oficiales.

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De igual forma, se excluyen ciertas modalidades de autogeneración y comunidades energéticas. Adicionalmente, la norma contempla condiciones especiales para aquellas personas que certifiquen médicamente la necesidad de mantener conectados de manera permanente equipos eléctricos de soporte vital.

¿Cuánto tiempo estará vigente la medida?

La aplicación del mecanismo comenzó el 1 de septiembre de 2026 y contempla un periodo inicial de vigencia de seis meses según la resolución CREG 101 126 de 2026.

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La regulación prevé la posibilidad de prorrogar su duración si las condiciones energéticas que motivaron la medida persisten, así como la opción de finalizarla de manera anticipada en caso de que dichas condiciones se mitiguen o desaparezcan.

El seguimiento operativo de la medida cuenta con la participación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), entidad encargada de publicar la información sobre el comportamiento general de la demanda eléctrica en el país. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelanta las labores de inspección, vigilancia y control dentro de sus competencias legales.

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¿Cómo puede un usuario conocer su meta individual de consumo?

Aunque la norma define la metodología teórica para calcular las metas, en la práctica no resulta sencillo para un ciudadano o comerciante identificar su referencia individual, compararla con su consumo mensual y estimar el impacto exacto en su facturación.

Frente a esta necesidad, la firma Plusenergy desarrolló una herramienta digital de consulta gratuita que permite cargar la factura de energía para analizar los datos registrados y proporcionar un diagnóstico claro sobre el comportamiento del consumo frente a la meta regulada. La herramienta está diseñada para hogares, comercios y empresas que requieran evaluar su situación de manera anticipada.

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¿Qué información arroja este análisis?

A partir de los datos consolidados en el recibo del servicio, la consulta permite identificar:



Cuál es la referencia de consumo asociada al usuario.

Cuál es su rango de tolerancia.

Cómo se compara su consumo frente a esa referencia.

Qué tan cerca se encuentra del límite establecido por el mecanismo.

Qué aspectos de su consumo debería revisar durante la vigencia de la medida.

De este modo, los usuarios evitan la necesidad de interpretar fórmulas regulatorias o realizar cálculos manuales para comprender su estado ante la medida.

¿Qué es Plusenergy?

Plusenergy es una firma colombiana especializada en la gestión, analítica y consultoría del mercado energético, con trayectoria en regulación, estructuración de oportunidades comerciales y desarrollo de soluciones tecnológicas para el uso eficiente de la energía.

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La compañía acompaña a organizaciones de diversos sectores productivos en la identificación de oportunidades de ahorro y optimización a partir de información real de consumo. Para realizar la evaluación es necesario suministrar la factura del servicio público de energía, dado que en ella reposan los datos indispensables para el análisis, tales como el historial de consumo registrado y el periodo de facturación.

La información compartida es procesada bajo las políticas de tratamiento de datos personales de Plusenergy, disponibles para consulta de los usuarios.

Conozca su situación de consumo

Para entender el comportamiento de su consumo frente a las metas reguladas por la CREG y anticipar posibles impactos en su factura, puede realizar la consulta sin costo. Cargue su factura de energía y revise su estado de consumo en la siguiente plataforma: https://landing.plusenergy.com.co/

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Acceder a esta información con anticipación le permitirá tomar decisiones oportunas sobre el manejo de sus consumos durante la vigencia de esta regulación nacional.