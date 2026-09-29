Alivios para morosos en Bogotá: así funciona el descuento de hasta 60 % en intereses de impuestos

El Concejo de Bogotá dio luz verde a un paquete de alivios económicos enmarcados en el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una medida que beneficiará a más de dos millones de personas que mantienen obligaciones morosas con la administración distrital. A través de esta iniciativa todos aquellos ciudadanos con alguna obligación pendiente en impuestos o multas podrán acceder a un salvavidas para saldar sus cuentas.

El propósito central del Distrito con este paquete de beneficios es aliviar el bolsillo de los ciudadanos que enfrentaron contingencias o dificultades económicas en años pasados, brindándoles opciones para reducir sustancialmente el monto final acumulado por concepto de moras, intereses y sanciones y que, por ende, pueden encontrar la ruta ideal para ponerse al día.



¿Qué personas pueden beneficiarse?

El beneficio contempla tanto obligaciones de carácter tributario distrital como deudas no tributarias pendientes con diversas entidades de la ciudad. Es decir, pueden beneficiarse propietarios o contribuyentes en mora con las siguientes obligaciones pendientes:



Impuesto Predial Unificado : Dirigido a propietarios de inmuebles residenciales, comerciales o lotes que adeuden vigencias anteriores.

Dirigido a propietarios de inmuebles residenciales, comerciales o lotes que adeuden vigencias anteriores. Impuesto sobre Vehículos Automotores: Aplica para dueños de vehículos matriculados en la capital que tengan saldos pendientes.

Aplica para dueños de vehículos matriculados en la capital que tengan saldos pendientes. Impuesto de Industria y Comercio (ICA): Beneficia a comerciantes, profesionales independientes y empresarios con obligaciones vencidas.

Además de las obligaciones tributarias tradicionales, el esquema abarca otras acreencias acumuladas con el Distrito. En este grupo sobresalen de manera especial las multas de tránsito y diversas sanciones administrativas, las cuales también tendrán acceso a la deducción sobre sus intereses moratorios. Las únicas cuentas pendientes que no aplican para este beneficio son las del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA).



¿Cómo funciona el beneficio?

Este beneficio no exonerará las deudas de los morosos con el Distrito, pero les dará una reducción considerable en los intereses acumulados por el tiempo de mora. Específicamente se otorgará un alivio o descuento del 60 %, lo que significa que la persona solo deberá pagar el 40 % de los intereses y sanciones acumulados a la fecha.

Para visualizar el beneficio de manera sencilla, la Secretaría de Hacienda plantea el caso de una persona con un atraso en su impuesto predial con una deuda inicial de $3.000.000, pero que con el paso el tiempo se ha convertido en una deuda de $6.000.000 a causa de los intereses por su demora con el pago. Si esa persona se acoge a este beneficio, solo tendrá que pagar el 40% de los intereses, es decir, $1.200.000. Así las cosas, en lugar de pagar $6.000.000 podría estar cancelando $4.200.000 y quedando libre de deudas con el Distrito.



Los ciudadanos que deseen saldar sus cuentas bajo estas condiciones especiales deben programar sus pagos antes de la fecha límite, a más tardar el 21 de diciembre de 2026. Para realizar la consulta de saldos y pagar con este alivio, los ciudadanos pueden utilizar los canales institucionales de la Secretaría Distrital de Hacienda:



Oficina Virtual y Sede Electrónica: Ingresando al portal web oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda (https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/oficina-virtual), los contribuyentes pueden consultar sus estados de cuenta, liquidar los cupones de pago con el descuento calculado y realizar la cancelación por PSE. Líneas de atención y canales virtuales: La entidad mantiene habilitada la línea fija +57 601 338 50 00, la línea gratuita 195 y la atención a través del chatbot de WhatsApp (NovHA). Puntos presenciales: Para quienes requieren atención física, es posible agendar una cita previa mediante la plataforma de agendamiento del Distrito para acudir a los superCADEs y puntos autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.