Subsidio de transporte escolar en Bogotá: ¿quiénes reciben el pago y hasta cuándo hay plazo?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) inició el desembolso del tercer ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá, un apoyo que beneficia a 21.113 estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad. Para este ciclo, el Distrito destinó una inversión de $6.689 millones.



El subsidio de transporte escolar hace parte de la estrategia de la Secretaría de Educación para apoyar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial. Los recursos serán entregados a los grupos de beneficiarios a través de las modalidades establecidas por la entidad.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de transporte escolar?

El Subsidio de Transporte Escolar de Bogotá está dirigido, para este tercer ciclo de 2026, a los 21.113 estudiantes beneficiarios de instituciones educativas oficiales que hacen parte del programa.

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Los acudientes de los estudiantes recibirán un mensaje de texto en el número de celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) cuando el abono correspondiente esté disponible. La Secretaría de Educación también recordó la importancia de mantener actualizada la información del núcleo familiar registrada en el SIMAT, tanto para las transferencias de este ciclo como para los próximos pagos.



¿Cómo se puede recibir el subsidio?

El Distrito estableció dos modalidades para que los beneficiarios puedan acceder a los recursos: DaviPlata y TuLlave-SITP.



Por DaviPlata

En esta modalidad, el acudiente titular debe ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de DaviPlata con su documento y clave. Allí podrá consultar el saldo y realizar retiros sin costo en cajeros automáticos de Davivienda o en puntos autorizados, entre ellos Reval y Punto Red.



Para esta modalidad, es necesario que el número de teléfono celular del acudiente esté activo y actualizado en el SIMAT. Además, hay plazo de reclamarlo hasta el 20 de octubre.

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Por la tarjeta TuLlave-SITP

Los beneficiarios de esta modalidad deben acercarse a una taquilla o dispositivo del SITP con su tarjeta personalizada. Allí deberán ingresar la tarjeta, seleccionar la opción de transacciones virtuales, elegir el convenio SED y confirmar la activación y recarga del subsidio asignado.

La Secretaría de Educación señala que el saldo debe validarse antes de viajar. En este caso, la información que debe estar actualizada en el SIMAT corresponde al tipo y número de documento de identidad vigente del estudiante beneficiario. Las personas que reciben el beneficio por este medio tienen hasta el 8 de octubre para validarlo.



¿Qué pasa si los datos del estudiante o acudiente están desactualizados?

La SED explicó que cualquier cambio en el número telefónico, documento de identidad o dirección de residencia debe tramitarse directamente en la secretaría académica de la institución educativa oficial correspondiente.

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La falta de actualización de estos datos no implica la pérdida del beneficio, aunque sí puede ocasionar retrasos en el pago o en la activación del saldo.

La Secretaría de Educación del Distrito invitó a los acudientes de los beneficiarios a hacer efectivo el subsidio dentro de las fechas establecidas y a consultar los canales oficiales de la entidad en caso de tener inquietudes sobre el proceso.

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El tercer ciclo de 2026 contempla una inversión distrital de $6.689 millones y alcanza a más de 21.000 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá.