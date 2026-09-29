Riña entre vendedores ambulantes en TransMilenio deja mujer agredida y un capturado: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) capturó a un hombre señalado como el presunto responsable de agresión con arma blanca dentro del sistema de transporte público TransMilenio. El ciudadano fue detenido este 29 de septiembre por hechos que ocurrieron dentro de la estación Universidad Nacional, ubicada sobre la troncal de la carrera 30 y próxima a la calle 26, o avenida El Dorado.



La acción fue llevada a cabo por unidades de la Policía adscritas al Grupo de Transporte Masivo. “Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritas al servicio de Transmilenio, desplegaron una oportuna intervención frente a un lamentable hecho de intolerancia ocurrido al interior de la estación Universidad Nacional”, detalló la institución. Los uniformados, según reveló la Mebog, atendieron un requerimiento ciudadano en el que un hombre de 41 años agredió con un arma cortopunzante a una mujer de 46 años de edad.

Este episodio de intolerancia, al parecer, estaría relacionado con un conflicto que hubo entre personas que se desempeñan como vendedores ambulantes al interior del sistema. Tras atender el llamado, los uniformados lograron capturar en flagrancia al agresor de 41 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización por el presunto delito de lesiones personales. La Policía no reveló de qué manera habría sido herida la mujer.

Capturada en TransMilenio se burló de las autoridades

Este episodio de intolerancia se suma a otro que dio pie a la captura de dos mujeres. Una de ellas incluso se burló de la autoridad y posó ante las cámaras mientras que era llevada a la patrulla. Este hecho tuvo lugar en la estación Avenida Chile, donde las mujeres habrían intentado colarse para evadir el pago del pasaje. Como resultado, una guardia del sistema resultó agredida por las coladas. En ese momento, uniformados de la Policía se encontraban en pleno patrullaje cuando escucharon los llamados de auxilio y reaccionaron. Las mujeres fueron detenidas por el delito de lesiones personales y serán judicializadas.



En lo corrido de 2026, la Mebog ha logrado la captura en flagrancia de 1.498 personas que han cometido diversos delitos dentro del sistema de transporte público que mueve a gran parte de los ciudadanos de Bogotá a diario. Pero situaciones como esta vuelven a poner en el ojo público las condiciones de seguridad de los guardias de seguridad, el acceso de vendedores informales al sistema, la buena convivencia y el pago del ingreso a TransMilenio. Septiembre de 2026 quedó marcado como el mes en que la intolerancia y la evasión del pasaje cobró la vida de Cristian David Garzón, guardia del escuadrón anticolados del sistema, quien fue apuñalado dos veces en la estación Terreros, de Soacha, el pasado 18 de septiembre. Este fue el primer caso en que un trabajador del sistema muere por cuenta de un hecho de intolerancia.

María Paula Rodríguez Rozo

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