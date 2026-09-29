Pato, el perro que fue robado durante un asalto en Suba, ya está con su familia.

Pato ya está en casa. El perro, de raza pomerania y pelaje negro, había sido llevado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta durante un hurto ocurrido en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. El hecho se presentó en la noche del 21 de septiembre, cuando Pato tenía siete meses y se encontraba caminando junto a sus dueños por el sector de Britalia Norte. De acuerdo con el relato entregado por la familia, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a la pareja y comenzaron a intentar quitarles sus pertenencias.

Pato fue recuperado este martes y llevado al CAI Aures, en Suba, donde sus familiares pudieron volver a verlo. En el proceso también participaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes acompañaron a la familia en las labores para encontrar al perro. "Muchas gracias a la Policía del sector de Suba, del CAI de Aures. Ellos nos prestaron el acompañamiento en la búsqueda y encontramos a Pato. Estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos dieron y por el acompañamiento también del CAI de Mazurén, que nos ayudó e hizo posible que Pato se reencontrara con su familia", indicó el dueño de Pato.



Pato fue robado en medio de un forcejeo

"Nosotros veníamos caminando y se bajan directamente hacia mí. Lo que hace es intentar sacar el celular, de quitarme el celular. Yo me muevo hacia atrás y ellos se empiezan a forcejear con mi pareja", relató la mujer, quien pidió mantener su identidad en reserva. Según su relato, después de entregar el teléfono los hombres no se retiraron inmediatamente del lugar. El forcejeo continuó y uno de los sujetos regresó hacia donde estaba la mujer. Fue entonces cuando el delincuente tomó la correa que llevaba Pato y salió del lugar con el animal.

"Volvió el chico de la moto que se bajó y jaló la correa del perro y salió corriendo con el perrito prácticamente volando", explicó la dueña. El momento también quedó registrado por una cámara de seguridad. En el video se observa cómo el hombre toma al perro y posteriormente se lo lleva en la motocicleta. La familia comenzó entonces la búsqueda de Pato y difundió información sobre el animal para intentar encontrarlo. Entre las características que entregaron estaba su pelaje negro y una mancha blanca en el pecho.



Un día después del robo, la familia recibió mensajes de una persona que aseguró tener al perro. Según contó la dueña, durante esas comunicaciones le enviaron videos de Pato como prueba de que estaba en su poder. La mujer explicó que esa persona les manifestó que le habían ofrecido $800.000 por el perro. Ante esa situación, los familiares señalaron que estaban dispuestos a entregar dinero con tal de recuperar a Pato. "Nosotros le ofrecemos lo mismo, que nosotros solamente queremos a nuestro perro, que nos encontremos y nosotros le reconocemos algo para que nos devuelvan a nuestro perrito", relató la mujer.



¿Qué hacer en caso de que le roben a su mascota? Según las recomendaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Alcaldía de Bogotá, una de las primeras acciones que debe realizar el propietario es presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. La denuncia puede realizarse de manera presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o a través de la plataforma virtual 'A Denunciar'.

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Para facilitar la identificación del animal, las autoridades recomiendan entregar la mayor cantidad de información posible. Esto incluye el nombre de la mascota, su raza, edad, características físicas, fotografías recientes y, en caso de contar con este sistema, el número del microchip de identificación. Y en casos en los que una persona contacte al propietario y exija dinero a cambio de entregar una mascota, la situación también debe ser puesta en conocimiento de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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