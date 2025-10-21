Ladrón detenido en Bogotá tenía brazalete del Inpec y casa por cárcel: el tercer caso de la semana

Un hombre de 28 años fue capturado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, mientras cometía un hurto en un establecimiento comercial. De acuerdo con la Policía Metropolitana, el detenido tenía prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), convirtiéndose en el tercer caso en la última semana en el que una persona con detención domiciliaria es sorprendida cometiendo un delito en la capital.

Según el comunicado oficial, “tenía prisión domiciliaria y fue sorprendido hurtando un establecimiento de comercio en la localidad de Bosa”. Los hechos se presentaron en el sector del Tropezón, mientras uniformados realizaban labores de patrullaje en el marco de la estrategia "Seguros, cercanos y presentes". Conforme con el reporte, fue la central de radio quien alertó a los policías sobre un posible hurto en curso dentro de un local comercial, por lo que se desplazaron de inmediato al sitio.

Al llegar, observaron a varias personas golpeando a un hombre, señalado por la comunidad como uno de los presuntos autores del robo. “La ciudadanía manifestó a las autoridades que esta persona, en compañía de otros, ingresaron a un establecimiento de comercio y mediante el uso de armas cortopunzantes habrían hurtado unos elementos”, señaló la Policía. Durante el registro personal, los agentes hallaron los objetos sustraídos, descritos como elementos tecnológicos, con un valor aproximado de 1.000.000 de pesos.



Durante el procedimiento se comprobó que el hombre portaba un brazalete electrónico en una de sus piernas y que actualmente tenía medida de prisión domiciliaria por el delito de hurto. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará las acciones judiciales correspondientes.

Tercera persona con brazalete del INPEC capturada esta semana en Bogotá.



La más reciente cayó en #Bosa tras hurtar un local comercial con arma cortopunzante.



Tenía prisión domiciliaria por hurto, pero reincidió en el delito, policías lo sorprendieron con los objetos hurtados. pic.twitter.com/ufcziEjejW — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 21, 2025

El hecho hace parte de los recientes operativos de vigilancia adelantados en el sur de Bogotá. En menos de una semana, tres personas con brazalete del Inpec han sido detenidas en diferentes procedimientos por delitos de hurto.



Otro de los casos: hombre capturado por robar un celular también tenía antecedentes

El pasado 18 de octubre, en la misma localidad, uniformados de la Estación de Policía Bosa capturaron a un hombre de 33 años acusado de robar a una mujer. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, “la Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Bosa, capturó a un hombre de 33 años por el delito de hurto”. Los hechos se registraron cuando los policías fueron alertados por la ciudadanía sobre el robo de un teléfono celular en la zona de Las Margaritas.



“Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto a una mujer en la zona. De inmediato, se dirigieron al lugar indicado y observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir. Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido con el apoyo de la comunidad en el sector de Las Margaritas”, se lee en el informe.

“Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el teléfono celular que había sido hurtado momentos antes. El detenido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas por la comunidad”, aseguró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa. Las autoridades verificaron que este hombre también tenía medida de detención domiciliaria por tentativa de homicidio y portaba un brazalete electrónico del Inpec. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Las autoridades dieron a conocer que en lo corrido de 2025, la localidad de Bosa ha registrado una reducción del 10 % en los casos de hurto a personas, con 937 hechos menos en comparación con el mismo periodo de 2024 y que, de acuerdo con los reportes oficiales, en este año se ha logrado la captura de más de 1.370 personas por diferentes delitos en esa localidad. Por su parte, a nivel general, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo que va del año, se han realizado 29.491 capturas por distintos delitos. La institución destacó que las aprehensiones se han producido principalmente en operativos de patrullaje y gracias a los reportes de la ciudadanía.

“Los hechos se presentaron en sector del Tropezón, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje. Son alertados por la central de radio sobre un posible hurto a un establecimiento de comercio. De manera inmediata, llegaron al lugar de los hechos, observaron un grupo de personas golpeando a un hombre”, señala el reporte del 21 de octubre. La Policía Metropolitana informó que la ciudadanía fue clave para la captura del presunto responsable y para la recuperación de los objetos hurtados. La institución reiteró su llamado a seguir denunciando cualquier hecho delictivo. “La Policía Metropolitana de Bogotá sigue invitando a la comunidad a seguir denunciando cualquier tipo de hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123”, se indicó en el comunicado.

Los tres casos recientes involucran a personas que, a pesar de tener brazalete electrónico del Inpec y medida de detención domiciliaria, fueron encontradas participando en robos en distintas zonas de la ciudad. Las autoridades distritales han señalado que estos hechos están siendo analizados con el fin de determinar posibles fallas en los controles o en el seguimiento a quienes cuentan con estos dispositivos.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.