Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Ladrón detenido en Bogotá tenía brazalete del Inpec y casa por cárcel: el tercer caso de la semana

Ladrón detenido en Bogotá tenía brazalete del Inpec y casa por cárcel: el tercer caso de la semana

Un hombre, de 28 años con prisión domiciliaria, fue capturado robando un local en Bosa, en el sur de Bogotá. Se denunció que este es el tercer caso en una semana de detenidos en la capital que, pese a estar bajo vigilancia judicial, reinciden en el delito. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de oct, 2025
POLICÍA

