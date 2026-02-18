Madre de Kevin Acosta explica por qué no aceptó intervención quirúrgica: "No tenía el medicamento"

En un informe leído por el presidente Gustavo Petro sobre las atenciones médicas en el caso del niño Kevin Acosta, el mandatario señaló las razones por las cuales al menor se le había pausado el medicamento para la hemofilia.

Primero, Petro detalló que hubo un periodo de tratamiento por hemofilia que se entregó en Pitalito, Huila. Sin embargo, aseguró que el niño tuvo que irse a Santander. “En ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito y tiene el accidente en bicicleta que, por instancias de la Nueva EPS y autoridades médicas, hacen que se tome la decisión de trasladarlo a Bogotá, donde muere el niño”, dijo.

Al respecto, Yudy Pico, madre del niño, respondió en Noticias Caracol lo que pasó con el medicamento para su fallecido hijo. “Lo que ellos están diciendo es una gran mentira. A mí me llamaron y me dijeron que Medicarte, a partir del primero de enero, quedaba sin contrato, que la Nueva EPS había terminado el contrato. O sea, que para enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada. A partir del primero de enero el niño quedaba sin medicamento, quedaba sin IPS, quedaba sin nada", aseguró.



El presidente Petro también señaló que la caída del menor de su bicicleta fue delicada, “sufriendo un trauma craneoencefálico severo, pierde el conocimiento por cinco minutos y sufre otorragia y epistaxis; o sea, sangrado por el oído y la nariz”. Por estas razones, es traslado al hospital de Pitalito.



Este hecho también lo describió la madre de Kevin, quien anotó que “el niño llegó el domingo en la noche al hospital de Pitalito. Él llegó bien, a medianoche ya me lo entubaron porque se agravó”.



¿Por qué no aceptó la intervención quirúrgica que recomendaron los médicos?

En su intervención, el mandatario señaló que los profesionales médicos le informaron a la madre la necesidad de una intervención quirúrgica, situación a la que se negó. Respecto a este tema, Yudy Pico respondió que “el niño no tenía el medicamento para colocarle para la cirugía. Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”.

La madre de Kevin indicó que el niño sí tuvo la caída de su bicicleta, hecho por lo que terminó en el hospital de Palestina y posteriormente en Pitalito, para finalmente fallecer en el hospital La Misericordia, de Bogotá, hasta donde fue trasladado. “El niño sí tuvo la caída, pero él no perdió el conocimiento del todo. Llegué al centro de salud más cercano, ahí lo estabilizaron y el niño ya estaba bien, estaba estable. De ahí me lo remitieron a Pitalito, donde fue la demora que ellos tuvieron. El niño estuvo consciente hasta medianoche. Les dije que tocaba un traslado urgente hacia Bogotá donde podían tenerle el medicamento y la única respuesta es que tocaba esperar que la Nueva EPS autorizara", denunció sobre las demoras en la atención al menor.

Por el momento, la Fiscalía abrió una indagación a la espera de los resultados de Medicina Legal. Luego de este proceso, se establecerá si hubo algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en la muerte del menor.

