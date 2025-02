Laura Villamil habla de los días más oscuros en su hospitalización: "Empecé a ver verde"

"Dios me dio una segunda oportunidad", dijo Laura Villamil , seis meses después de que sufrió un grave accidente en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, que dejó quemaduras de segundo y tercer grave en el 80% de su cuerpo. En el programa Todas, Todos y Todes, de Noticias Caracol en vivo, contó cómo fue su proceso de recuperación mientras estuvo hospitalizada en la Fundación Santa Fe.

En agosto de 2024, la bailarina de 28 años estaba haciendo una presentación cuando su traje se incendió. "Alguien me toca el hombro y me dice: Te estás prendiendo, te estás quemando', y veo que el vestuario que llevaba se empieza a encender", contó en la entrevista.

Fueron minutos de pánico mientras las llamas se iban extendiendo ante todos los presentes. "La gente no hacía nada, no me ayudaba, pasó bastante tiempo. Siempre lo he dicho, que si no hubiese pasado tanto tiempo, quizás mis quemaduras no hubiesen sido tan graves ni tan extensas", añadió Laura.



Su proceso de recuperación

Tras el accidente fue trasladada a la Fundación Santa Fe. En medio del pánico, Laura estaba "tranquila", lo cual extrañó a los médicos, quienes le dijeron que las heridas no le dolían en su momento porque había "perdido la epidermis" por las graves quemaduras, por lo que deciden sedarla.

"Me piden que me acueste y un muchacho me dice: 'Tranquila que te vamos a cuidar'. Yo le digo: 'Pero me cuidan bien', y me ponen una máscara", contó.

Un mes después, despertó, un momento que alegró a su familia y que fue el inicio de días de intenso dolor, pero también de esperanza. "Abrí los ojos, empecé a ver verde y a ver doble porque los ojos no estaban en su órbita. (...) Mi papá se puso super feliz".

Laura recordó una noche, después de una de las muchas cirugías a las que fue sometida, en el que sintió un dolor "insoportable".

"Me empecé a despertar y vi a mi mamá al ladito y le dije: 'Mami, me duele, me duele' (...) esa noche se me disparó mal, me empecé a retorcer en la cama, a pegarle a la cama, cosa que yo nunca hago. (...) Me pusieron quetamina, lidocaína, y no me hacía, me seguía doliendo".

El dolor fue tal que, aunque en ese momento era difícil pararse para ella, lo hizo para buscar alivio de alguna manera. "El desespero fue tanto que en dos movimientos ya estaba parada. Se asustaron, me alcanzaron porque igual me paré muy rápido, alcancé a perder el equilibrio", relató Laura.

Desde entonces recibió el apoyo incondicional de su familia y de los médicos. Aunque fue un reto volver a ser ""dependiente para muchas cosas" cotidianas como ir al baño o caminar, está profundamente agradecida con "los ángeles" que la ayudaron a salir adelante.

"Maravillosa atención, muchísima tecnología, personal muy humano. Siempre estoy muy agradecida con ellos porque me atendieron muy bien desde lo no solo desde lo profesional sino también desde lo humano", aseguró la joven.

La fundación que está creando



Mientras sus heridas fueron sanando, Laura entendió que su historia tiene un propósito, por lo que además de ser un ejemplo de valentía, quiere crear una fundación para los artistas llamada Dignidad para el arte, con el slogan: "Vamos que vamos".

"Busco llegar a todas las personas, a que conozcan el arte. Queremos dignificar nuestro oficio y que nuestros derechos se vean. También queremos trabajar para que niños, adultos, todas las edades, puedan conocer el arte y saber que puede sanar", indicó.

Y, para concluir, dio un mensaje de esperanza: "De todas las situaciones, por más trágicas que se vean, podemos salir desde que tengamos fe, desde que estemos pegaditos de Dios ,y desde que tengamos la fuerza de seguir adelante. Solo hay una cosa que no podemos remediar, y ya saben cuál es".

