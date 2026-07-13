Revelan video del momento en que fue detenido presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya en Soacha

Un video divulgado por Noticias Caracol muestra la reacción de clientes y trabajadores del Centro Comercial Mercurio, en Soacha, luego del ataque con arma blanca contra Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien se encontraba cumpliendo su jornada laboral dentro del almacén Homecenter.

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El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 12 de julio de 2026, aproximadamente a las tres de la tarde. Según la información entregada por la Policía Nacional, la mujer recibió varias heridas durante la agresión y fue trasladada a un centro asistencial del municipio, donde los médicos intentaron atender la gravedad de las lesiones. Sin embargo, horas después falleció.



La Policía identificó al capturado como Óscar Giovanni Marulanda, quien fue detenido en el lugar de los hechos. Horas más tarde, la Fiscalía General de la Nación informó que cuenta con elementos de prueba que indicarían que el hombre habría ejercido actos de acoso y seguimiento contra Rosa Mayerly Olaya Coronado antes del ataque ocurrido dentro del almacén donde ella trabajaba en Soacha.



Así fue la captura de presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya

Testigos entregaron a Noticias Caracol un video en el que se aprecia a varias personas que se encontraba realizando compras acercándose al lugar donde quedó la víctima, mientras intentaban controlar la situación y evitar que el presunto responsable abandonara el sitio. De acuerdo con los testimonios, el hombre señalado de haber cometido la agresión permaneció retenido por algunos minutos mientras llegaban las autoridades.



Tras conocerse el caso, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que solicitó acompañamiento para la familia de la víctima y pidió que el proceso judicial avance con rapidez. Además, aseguró que se adelantarán acciones institucionales frente a los casos de violencia contra las mujeres en el municipio.

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De acuerdo con cifras entregadas por la administración municipal, este sería el primer caso de feminicidio registrado en Soacha durante 2026. El caso continúa bajo investigación mientras la Fiscalía adelanta las diligencias necesarias para definir la situación jurídica del capturado.



Fiscalía señala que el acusado habría acosado a la víctima antes del ataque en Soacha

Según la investigación, el hombre conoció a la víctima en febrero de 2026 en el establecimiento comercial donde ella llevaba varios años laborando. De acuerdo con el ente investigador, Marulanda habría manifestado su interés sentimental hacia la mujer, pero ella le habría expresado que no quería iniciar una relación con él.

Después de esa negativa, la Fiscalía aseguró que comenzaron una serie de comportamientos de hostigamiento en contra de la víctima. En al menos dos ocasiones, según el reporte oficial, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de acoso.

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El proceso investigativo también estableció que el señalado agresor habría llegado en dos oportunidades a viviendas de personas cercanas a la mujer. Los hechos habrían ocurrido el 10 de mayo y el 5 de junio, cuando presuntamente buscó a la víctima en la residencia de su madre y de su expareja sentimental, donde habría realizado actos de intimidación.

Posteriormente, el 12 de julio, el hombre habría ingresado al establecimiento comercial ubicado en el Centro Comercial Mercurio, donde Rosa Mayerly se encontraba trabajando, y presuntamente la atacó con un arma blanca. La agresión le ocasionó cuatro heridas que, pese a la atención médica recibida, terminaron causándole la muerte.

Tras el ataque, el señalado responsable fue capturado en flagrancia por las autoridades y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co