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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las últimas palabras de Catalina Giraldo antes de recibir la eutanasia: "Quita un peso inmenso"

Las últimas palabras de Catalina Giraldo antes de recibir la eutanasia: "Quita un peso inmenso"

Después de diez meses de recursos legales, solicitudes ante el sistema de salud y una discusión que llegó hasta la Corte Constitucional, Catalina Giraldo Silva accedió finalmente a la muerte digna mediante eutanasia en una clínica de Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de jul, 2026
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¿Qué ha pasado con el caso de Catalina Giraldo, la joven que pide a la Corte una muerte digna?
Noticias Caracol

Catalina Giraldo Silva pasó sus últimos días esperando una respuesta que nunca llegó. Durante casi diez meses recorrió caminos legales, presentó recursos, enfrentó negativas y sostuvo una batalla que, para ella, era también una decisión que esperaba pudiera abrir la puerta para otros pacientes en situaciones similares; y llevaba meses con la esperanza de que la Corte reconociera el suicidio medicamente asistido como una alternativa dentro del derecho a morir dignamente.

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El jueves 9 de julio, en una clínica de Bogotá, Catalina murió mediante eutanasia. Lo hizo acompañada por su familia, después de aceptar un procedimiento distinto al que había solicitado inicialmente. Su deseo era otro: tener la posibilidad de aplicarse ella misma el medicamento bajo supervisión médica, como ocurre en el suicidio médicamente asistido. Sin embargo, esa práctica, aunque fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, todavía no cuenta con una regulación que permita su aplicación en Colombia.

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Horas antes de morir, Catalina concedió una última entrevista a Noticias Caracol. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".

Esta es su historia.

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