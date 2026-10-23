Megatoma en la vía a La Calera: 40 comparendos, siete vehículos inmovilizados y un local sellado

La Alcaldía Local de Chapinero lideró una intensa jornada de control conocida como 'megatoma' a lo largo de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Calera. El operativo se adelantó en estrecha articulación con la Alcaldía Local de Usaquén y diversas dependencias del gobierno distrital, con el propósito de abordar problemáticas recurrentes de movilidad, ocupación indebida del espacio público y convivencia en este concurrido corredor vial.

De acuerdo con la información institucional dada por el portal web de la Alcaldía de Bogotá, esta ofensiva interinstitucional combinó labores de control al tránsito vehicular, revisión documental a personas y automotores, ordenamiento del comercio informal e inspección rigurosa a los establecimientos comerciales de la zona.



Los puntos clave intervenidos: del mirador La Paloma al sector Hollywood

La vía hacia La Calera es reconocida por su alta afluencia de visitantes, deportistas y conductores, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos. Ante este panorama, las autoridades focalizaron sus acciones en tres sectores neurálgicos del corredor:



El mirador La Paloma, ubicado exactamente en el kilómetro 2 de la carretera.

El mirador del kilómetro 4, otro de los puntos de alta concentración de personas y vehículos.

El sector Hollywood, reconocido corredor comercial y de esparcimiento en la zona.

En cada uno de estos tramos, los equipos de la administración distrital y la Fuerza Pública desplegaron puestos de control estratégico para verificar que tanto transeúntes como comerciantes y conductores estuvieran cumpliendo a cabalidad con las normativas vigentes.



Comparendos, inmovilizaciones y un establecimiento sellado

La jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) arrojó un balance en términos de regulación vial y sanción a la informalidad. En total, las autoridades abordaron a 120 personas durante el desarrollo de las actividades en la carretera. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional adelantaron la verificación de antecedentes e identidad a 60 de los ciudadanos presentes en el lugar.

Publicidad

En materia de tránsito y movilidad, los resultados dejaron un llamado de atención a la ciudadanía sobre el respeto a las normas:



40 comparendos de tránsito: impuestos principalmente por estacionamiento en sitios prohibidos e incumplimientos en la documentación requerida para circular.

impuestos principalmente por estacionamiento en sitios prohibidos e incumplimientos en la documentación requerida para circular. 7 vehículos inmovilizados: enviados a los patios debido a irregularidades graves en sus papeles de propiedad y tránsito, o por encontrarse en situación de abandono sobre la vía pública.

Asimismo, las labores de inspección a establecimientos de comercio derivaron en medidas coercitivas directas. Las autoridades procedieron con el sellamiento preventivo de un local comercial tras descubrirse que comercializaba bebidas alcohólicas con fecha de vencimiento caducada.

Controles a la venta informal y seguridad vehicular

Uno de los logros más destacados de la jornada fue la liberación y restitución de las zonas peatonales y los costados de la carretera. Durante los recorridos de control, se intervinieron siete vendedores informales que ocupaban áreas no autorizadas. Tras el proceso de verificación, tres de ellos tuvieron que retirarse del sector al no acreditar los permisos correspondientes exigidos para el ejercicio de su actividad comercial.



Gracias a estos procedimientos, el Distrito confirmó la recuperación efectiva de 130 metros cuadrados de espacio público en el corredor de La Calera, devolviendo estas zonas al uso y disfrute seguro de peatones y conductores.



De manera complementaria, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia participó activamente mediante su equipo de peritos especializados, quienes llevaron a cabo minuciosas revisiones técnicas a los automotores que transitaban o permanecían parqueados en la zona. El objetivo central fue identificar posibles inconsistencias en los sistemas de identificación vehicular o reportes vigentes por el delito de hurto.

Publicidad

Las autoridades locales recalcaron que estas medidas no responderán a un hecho aislado. Desde la Alcaldía Local de Chapinero se confirmó que se "continuará adelantando acciones de control y recuperación del espacio público en diferentes sectores de la localidad."

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

INFORMACIÓN DADA POR ALCALDÍA DE BOGOTÁ